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إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك ميناء جدة الإسلامي

منذ 44 دقيقة
1821
إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك ميناء جدة الإسلامي

جدة (صدى):
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة، يوم 20 يونيو بعد صلاة العصر.

وأشترطت الهيئة للدخول في المزاد التقيد بدفع مبلغ تأمين إلزامي خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كما أشترطت دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع، يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المباعة خلال 5 أيام للبضائع، و20 يوم للبضائع والسيارات.

وأشارت إلى أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمارك.

 

جدة
ميناء جدة الإسلامي
مزاد علني
بضائع

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