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انتقادات تركية واسعة لأردوغان لتقبيله يد بايدن وصحف عالمية تبرز صورته المثيرة

منذ 40 دقيقة
1869
انتقادات تركية واسعة لأردوغان لتقبيله يد بايدن وصحف عالمية تبرز صورته المثيرة

سمر عبدالله (صدى):
سادت حالة من الغضب بين الأتراك ، بعد تداول صورة التقطت اليوم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يظهر فيها منحنيًا تجاه يد الرئيس الأمريكي جو بايدن ويحاول تقبيلها خلال قمة زعماء حلف «الناتو».

وتعرض الرئيس التركي للانتقاد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في داخل تركيا وخارجها الذين انتقدوا تقبيل أردوغان ليد الرئيس الأمريكي، واتهامه بالخضوع للإدارة الأمريكية، خاصة وأن الموقف أعاد للأذهان إهانات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأردوغان، في أكثر من مناسبة.

وتداول النشطاء الصورة على نطاق واسع ، حيث علق أحد المغردين قائلا "رئيسنا رجب طيب أردوغان يقبل يد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال قمة الناتو",وأضاف آخر "تركيا من ذل إلى ذل بعد ان فرضت ربيبته واشنطن عليه عقوبات مؤلمة و أوقفت صفقات تسلحية معه، و هددته بالمزيد أن لم يعدل سلوكه في ملفات داخلية و خارجية كثيرة"

وعلق مغرد على صورة تقبيل يد بايدن قائلا "أردوغان لم يكن يتوقع بأن "بايدن" ينوي السلام عليه ومن شدة الفرح أراد أن يقبل يد سيده الأميركي لأنه لم يصدق ذلك بعد وصف الإدارة الأميركية السابقة "أردوغان"بالأحمق وبعد اعتراف الإدارة الحالية بمذابح الأرمن ،والمشهد واضح ولايقبل للبس، صاحبك كان متخوف من تبويخ الأميركان ونجا من ذلك"

وأضاف "أردوغان تعود على الإذلال ... قبلها الرئيس الروسي بوتين يجعله ينتظر ساعات للدخول للقاء المقرر معه واليوم يذل نفسه أمام الرئيس الاميركي جو بايدن".

كما نشرت الفايننشيال تايمز البريطانية تنشر بصدارة عددها اليوم الصورة المذلة لاردوغان وهو يقبل يد بايدن.

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أردوغان
بايدن
انتقادات
حلف الناتو

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والله خسارة فيك....
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