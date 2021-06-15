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جهاز يكتشف المصابين بكورونا عن طريق الرائحة

منذ ساعة
1622
جهاز يكتشف المصابين بكورونا عن طريق الرائحة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تمكن علماء من ابتكار مسبار يستطيع أن يكتشف وجود شخص مصاب بكوفيد-19 في أي غرفة في غضون 15 دقيقة .

ويستطيع الجهاز الكشف على سلامة أعداد كبيرة من الأشخاص في الأماكن المغلقة، كالغرف، ومقصورات الرحلات الجوية، ودور رعاية المسنين، والفصول الدراسية، والمكاتب والشركات.

ويعتمد المسبار على مجسات يمكنها أن تكتشف رائحة بعينها تنجم عن تغيرات كيماوية في بشرة وتنفس الشخص المصاب بفايروس كورونا الجديد، ويمكن تعليقه على الجدران، أو السقف، وتمكن برمجته على أساس أن يقوم بإرسال إشعار بوجود إصابة من خلال رسالة نصية، أو من خلال البريد الإلكتروني.

وأوضح علماء كلية الصحة والطب المداري في لندن، وجامعة درام إن دقة نتائج هذا المسبار تصل إلى ما بين 98% و100%. وسيكلف هذا الجهاز 5 آلاف جنيه استرليني. وعلى رغم أن سعره مرتفع نسبياً، إلا أن من شأنه أن يقلل الحاجة الى إجراء فحوص PCR والفحوص السريعة بالنسبة لأعداد كبيرة من الموظفين والمسافرين

الصحة
كورونا
جهاز
رائحة الجسم

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العدناني
اللجاج في الخصومة محرم
قلم الحقيقة
اللي اعرف ان لغة ايران الفارسية(كيف يكتبون خطاب باللغة العربية)
مطر الاسود
الرجل انتقل الى رحمة ربه وافرد في قبره وخلى بعمله والله هو الحسيب وليس انتي وماتقولينه ان دل على شيء فانما يدل على قلة...
شبيه الريح
والله خسارة فيك....
شبيه الريح
فخار يكسر بعضه....

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