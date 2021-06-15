جهاز يكتشف المصابين بكورونا عن طريق الرائحة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تمكن علماء من ابتكار مسبار يستطيع أن يكتشف وجود شخص مصاب بكوفيد-19 في أي غرفة في غضون 15 دقيقة .
ويستطيع الجهاز الكشف على سلامة أعداد كبيرة من الأشخاص في الأماكن المغلقة، كالغرف، ومقصورات الرحلات الجوية، ودور رعاية المسنين، والفصول الدراسية، والمكاتب والشركات.
ويعتمد المسبار على مجسات يمكنها أن تكتشف رائحة بعينها تنجم عن تغيرات كيماوية في بشرة وتنفس الشخص المصاب بفايروس كورونا الجديد، ويمكن تعليقه على الجدران، أو السقف، وتمكن برمجته على أساس أن يقوم بإرسال إشعار بوجود إصابة من خلال رسالة نصية، أو من خلال البريد الإلكتروني.
وأوضح علماء كلية الصحة والطب المداري في لندن، وجامعة درام إن دقة نتائج هذا المسبار تصل إلى ما بين 98% و100%. وسيكلف هذا الجهاز 5 آلاف جنيه استرليني. وعلى رغم أن سعره مرتفع نسبياً، إلا أن من شأنه أن يقلل الحاجة الى إجراء فحوص PCR والفحوص السريعة بالنسبة لأعداد كبيرة من الموظفين والمسافرين