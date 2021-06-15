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برنامج سكني: أكثر من 100 ألف أسرة تستفيد من حلول "سكني" منذ بداية العام

منذ 3 ساعات
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برنامج سكني: أكثر من 100 ألف أسرة تستفيد من حلول "سكني" منذ بداية العام

الرياض (صدى):
أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 100,449 أسرة من خيارات وحلول البرنامج السكنية المتنوعة، منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو الماضي، منها 78,349 أسرة سكنت منازلها، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من التملّك السكني تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن الأسر استفادت من مختلف الحلول والخيارات التي يتيحها، التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، إضافة إلى التسهيلات الأخرى، مثل: إصدار شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية، والاستفادة من المستشار العقاري، والتسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها، وذلك عبر إجراءات سهلة وميسّرة من خلال تطبيق "سكني".

وبين أن مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة منذ بداية العام 2021 حتى شهر مايو الماضي بلغ 44,710 أسرة، فيما استفادت 31,335 أسرة من خيار البناء الذاتي، وفضلت 13,993 أسرة خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و10,411 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ونوّه البرنامج إلى استمرار أعمال التنفيذ والبناء للمشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تمهيداً للبدء في تسليمها للأسر المستفيدة، ضمن 98 مشروعاً توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، وتتوزّع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط.

ويتيح البرنامج حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية ضمن إجراءات سهلة وميسّرة عبر تطبيق وموقع "سكني"، إلى جانب الاستفادة من تسهيلات إضافية مثل المستشار العقاري، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية و"المقاول المعتمد"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

رؤية المملكة 2030
سكني
برنامج الإسكان
التملّك السكني

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العدناني
اللجاج في الخصومة محرم
قلم الحقيقة
اللي اعرف ان لغة ايران الفارسية(كيف يكتبون خطاب باللغة العربية)
مطر الاسود
الرجل انتقل الى رحمة ربه وافرد في قبره وخلى بعمله والله هو الحسيب وليس انتي وماتقولينه ان دل على شيء فانما يدل على قلة...
شبيه الريح
والله خسارة فيك....
شبيه الريح
فخار يكسر بعضه....

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