تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
صورة جميلة لفتاة مرتدية بخنق مطرز بالشرقية
منذ ساعة
1242
واتساب
فيسبوك
تويتر
فتاة
المنطقة الشرقية
خبر في صورة
بخنق
مطرز
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
شبيه الريح
والله خسارة فيك....
شبيه الريح
فخار يكسر بعضه....
ريان
فعلا
علي الغامدي ورد وشوك الهلال استاذ الصحافة عدنان جستينية خسارة فنية وصحفية
خساره أن القناه والجماهير الرياضية تخسر هامه وقامة صحفيةمثل الاستاذ عدنان جستينية ومن يفهم بالقلم الحرالمحايد والتعبير المنطقي حسب الحدث وليس حسب الهوا والتعصب...
زائر النهار
محمد الدويش مريض نفسي ويعيش حالة نفسية مزمنةوغير واعي لما يهذي به كل مرة !! المفروض منعه من نشر أقاويله الكاذبه وأخترعاته للقصص مثل...
أخر الأخبار
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن وظيفة شاغرة
منذ 14 دقيقة
1349
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حي الريا بعرعر
منذ 20 دقيقة
1375
الحج والعمرة: تسجيل أكثر من 450 ألف طلب للحج خلال الـ 24 ساعة الأولى
منذ 24 دقيقة
1554
انتقادات تركية واسعة لأردوغان لتقبيله يد بايدن وصحف عالمية تبرز صورته المثيرة
منذ 40 دقيقة
1864
إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك ميناء جدة الإسلامي
منذ 44 دقيقة
1817
سب وقذف وخلافات عنيفة بين جارتين بعد جلسة شاي لهما
منذ 49 دقيقة
773
جهاز يكتشف المصابين بكورونا عن طريق الرائحة
منذ 59 دقيقة
1573
بالفيديو.. رجال شرطة يحتفلون بعيد ميلاد متهم بطريقة ساخرة
منذ ساعة
957
«الغذاء والدواء»: الإفراط في المكملات الغذائية يسبب الضرر
منذ ساعة
1599
"السعودية للكهرباء" تتيح تسديد الفواتير عن طريق تطبيق Apple pay
منذ ساعة
2380