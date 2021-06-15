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«الغذاء والدواء»: الإفراط في المكملات الغذائية يسبب الضرر

منذ ساعة
1637
«الغذاء والدواء»: الإفراط في المكملات الغذائية يسبب الضرر

أميرة خالد (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، أن ‏المكملات الغذائية تحتوي على مكونات تُدعِّم النظام الغذائي، ولكن تناولها بإفراط قد يُسبِّب لك الضرر.

وأكدت الهيئة، على ضرورة أخذ المكملات الغذائية عند الحاجة فقط، وعدم الإفراط في تناولها، لافتة إلى أنها عبارة عن مستحضرات تحتوي على مكونات مثل: فيتامينات، معادن، وأعشاب وأحماض أمينية لتدعيم النظام الغذائي لجسم الإنسان.

وكشفت هيئة الغذاء والدواء، عن حقائق بشأن المكملات الغذائية؛ حيث تساعد على الحصول على عناصر غذائية يحتاجها الجسم في حال النقص؛ للمحافظة على الصحة، فضلًا عن أنها قد تسبب ضررًا في حال الإفراط بتناولها أو استخدامها بدلًا عن الأدوية الموصوفة.

الغذاء والدواء
المكملات الغذائية
نصائح صحية

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العدناني
اللجاج في الخصومة محرم
قلم الحقيقة
اللي اعرف ان لغة ايران الفارسية(كيف يكتبون خطاب باللغة العربية)
مطر الاسود
الرجل انتقل الى رحمة ربه وافرد في قبره وخلى بعمله والله هو الحسيب وليس انتي وماتقولينه ان دل على شيء فانما يدل على قلة...
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والله خسارة فيك....
شبيه الريح
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