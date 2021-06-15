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بالفيديو.. رجال شرطة يحتفلون بعيد ميلاد متهم بطريقة ساخرة

منذ ساعة
1086
بالفيديو.. رجال شرطة يحتفلون بعيد ميلاد متهم بطريقة ساخرة

برازيليا (صدى):
أظهر مقطع فيديو شاب برازيلي، احتفل بعيد ميلاده في السجن، حيث اعتقل بتهمة السرقة بعد أن ضبطته كاميرات المراقبة وهو يسرق معدات صوت من إحدى السيارات في منطقة ريو غراندي دو نورتي البرازيلية.

وقررت الشرطة البرازيلية الاحتفال بعيد ميلاد باولو، وهو رهن الاعتقال، حيث تم شراء حلوى خاصة بالمناسبة.

وظهر في الفيديو أحد عناصر الشرطة يقول بطريقة ساخرة: "لا يمكن أن نفوّت مثل هذه المناسبة".

وطلب رجال الشرطة من باولو تقطيع الحلوى، وقاموا بإهداء إحدى القطع لوالدته، وصبوا المشروب الغازي للحضور.

وبعد ردود الأفعال الغاضبة من الفيديو أصدرت الشرطة البرازيلية بيانا أكدت فيه أنها ستفتح تحقيقا، وهددت باتخاذ إجراءات تأديبية في حق العناصر المشاركين في الفيديو.

الشرطة البرازيلية
متهم
عيد ميلاد
برازيلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

العدناني
اللجاج في الخصومة محرم
قلم الحقيقة
اللي اعرف ان لغة ايران الفارسية(كيف يكتبون خطاب باللغة العربية)
مطر الاسود
الرجل انتقل الى رحمة ربه وافرد في قبره وخلى بعمله والله هو الحسيب وليس انتي وماتقولينه ان دل على شيء فانما يدل على قلة...
شبيه الريح
والله خسارة فيك....
شبيه الريح
فخار يكسر بعضه....

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