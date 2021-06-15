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تويتر يطلق إعدادا "للغة العربية بالصيغة المؤنثة"

منذ 33 دقيقة
1679
تويتر يطلق إعدادا "للغة العربية بالصيغة المؤنثة"

وكالات (صدى):
أعلن موقع تويتر اليوم الثلاثاء، عن إطلاق إعدادا جديدا "باللغة العربية بالصيغة المؤنثة" يتيح التحدث إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث.

ويمكن بكل سهولة ممكن لأي امرأة في أي مكان بالعالم تسجيل الدخول على تويتر دوت كوم وتذهب عند الإعدادات والخصوصية ثم تحدّث اللغات وتختار العربية المؤنثة للغة العرض".

ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة حيث أن الهدف من هذا التحديث هو خدمة المحادثة العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل.

وكانت التعليمات على التطبيق باللغة العربية تظهر باستخدام كلمة "غرّد". ومع تغيير الإعدادات تظهر الآن الصيغة المؤنثة للفعل: "غرّدي".

 

تويتر
الصيغة المؤنث
المغردات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو علي
لكم سنة كل شوي تجيبوا فضايح عن مصر مافي في هالعالم الا مصر وفضايحها ودي أعرف غايتكم انتم والصحف الالكترونية الثانية مثل سبق والمرصد...
شمس الحقيقة
زمان اول
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وزود على كذا نفتك من المطبات والحريات والحفر في الشوارع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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شمس الحقيقة
اللهم أحفظ لنا أمننا يااارب

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