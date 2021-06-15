تويتر يطلق إعدادا "للغة العربية بالصيغة المؤنثة"

وكالات (صدى):
أعلن موقع تويتر اليوم الثلاثاء، عن إطلاق إعدادا جديدا "باللغة العربية بالصيغة المؤنثة" يتيح التحدث إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث.
ويمكن بكل سهولة ممكن لأي امرأة في أي مكان بالعالم تسجيل الدخول على تويتر دوت كوم وتذهب عند الإعدادات والخصوصية ثم تحدّث اللغات وتختار العربية المؤنثة للغة العرض".
ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة حيث أن الهدف من هذا التحديث هو خدمة المحادثة العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل.
وكانت التعليمات على التطبيق باللغة العربية تظهر باستخدام كلمة "غرّد". ومع تغيير الإعدادات تظهر الآن الصيغة المؤنثة للفعل: "غرّدي".