نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الصحة: الخلايا الجذعية ليست علاجًا للزهايمر

منذ 40 دقيقة
1748
الصحة: الخلايا الجذعية ليست علاجًا للزهايمر

علي القحطاني (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الخلايا الجذعية، ليست علاجًا للزهايمر.

وأكدت الوزارة أيضًا على أن الخلايا الجذعية لا تعيد صحة القلب، لأنها ليست علاجًا لأمراض القلب، موضحة أنه لا يوجد حتى الآن إثبات علمي، وكلها إدعاءات وأوهام مضللة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه مهما كانت المشكلة الصحية ينبغي الحذر وعدم الإقرار بأن علاجها بالخلايا الجذعية.

وكانت " صدى " قد نشرت نقلا عن العديد من الأطباء تحذيرات من العلاج بالخلايا الجذعية، منها أنه ‏لم يثبت علميًا أي علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من مرض السكري حتى هذه اللحظة.

وذكر رئيس الجمعية العلمية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية الدكتور أحمد العسكر، أن الاستخدام الخاطئ للخلايا الجذعية يتسبب في الإصابة بأورام سرطانية

وأوضحت الصحة في وقت سابق أن الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي الخطورة يتم تحت إشراف طبي مشدد؛ حيث يتم استخدامها فقط في علاج بعض الحالات مثل "سرطان الدم الحاد، فشل نخاع العظم، السرطان النقوي المتعدد، وأورام الغدد اللمفاوية، التهاب المفاصل، الشلل بأنواعه ".

اقرا ايضا:

شاهد.. العسكر: الاستخدام الخاطئ للخلايا الجذعية يتسبب في الإصابة بأورام سرطانية

«الصحة»: ‏لم يثبت علميًا أي علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من مرض السكري

وزارة الصحة
الصحة
الخلايا الجذعية
الزهايمر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بحلان
اللهم ولي علينا من يخافك ويرحمن واكفنا شر من لايخافك ولا يرحمنا .هذا لو وجد وظيفة تعوله واسرته ماجلس بالشمس والمطر والبرد على مكسب...
زعيم للأبد
نبغى شعار عالمي عالمي عالمي ويليق بمكانة وحجم زعيم الكورة الاسيوية والعربية
مغابش
رئيس دولة ينحي على يد بايدن يا للهول ليتهم رقدوا
خالد الحربي
اللهم لك الحمد والشكر على كل حال اللهم نسألك تيسير الامور الى الاحسن والافضل وإن شاء الله القادم أجمل وأفضل
ابو علي
لكم سنة كل شوي تجيبوا فضايح عن مصر مافي في هالعالم الا مصر وفضايحها ودي أعرف غايتكم انتم والصحف الالكترونية الثانية مثل سبق والمرصد...

أخر الأخبار

"السعودية للكهرباء" تتيح تسديد الفواتير عن طريق تطبيق Apple pay
"السعودية للكهرباء" تتيح تسديد الفواتير عن طريق تطبيق Apple pay
منذ 30 دقيقة 1735
الصحة: الخلايا الجذعية ليست علاجًا للزهايمر
الصحة: الخلايا الجذعية ليست علاجًا للزهايمر
منذ 40 دقيقة 1748
إريكسن يظهر من جديد بعد سقوطه المروع خلال المباراة (صورة)
إريكسن يظهر من جديد بعد سقوطه المروع خلال المباراة (صورة)
منذ 45 دقيقة 1861
ضبط 8 آلاف كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في جازان
ضبط 8 آلاف كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في جازان
منذ 50 دقيقة 2025
تويتر يطلق إعدادا "للغة العربية بالصيغة المؤنثة"
تويتر يطلق إعدادا "للغة العربية بالصيغة المؤنثة"
منذ 55 دقيقة 1802
أحمد خميس: زوجتي طفلة بريئة مالها علاقة بالفيديو الإباحي
أحمد خميس: زوجتي طفلة بريئة مالها علاقة بالفيديو الإباحي
منذ ساعة 1342
توضيح من المرور بشأن تجديد رخصة القيادة من خارج المملكة
توضيح من المرور بشأن تجديد رخصة القيادة من خارج المملكة
منذ ساعة 1763
‏صورة نادرة تجمع الملك سلمان والملك عبدالله
‏صورة نادرة تجمع الملك سلمان والملك عبدالله
منذ ساعة 2203
"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق
"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق
منذ ساعة 2001
نصائح لتفادي أعطال السيارة في الصيف
نصائح لتفادي أعطال السيارة في الصيف
منذ ساعة 1644