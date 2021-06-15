أحمد خميس: زوجتي طفلة بريئة مالها علاقة بالفيديو الإباحي

أبوظبي (صدى):
أكد الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، عدم صحة المقطع المخل بالآداب المنسوب لزوجته مشاعل الشحي، مؤكدًا على حب وإخلاص زوجته له والتزامها بالعادات وتعاليم الدين، وأنها من المستحيل أن تصور مثل هذه المقاطع غير الأخلاقية.
وأوضح أحمد خميس: "لكل الإشاعات الي طلعت على زوجتي اولا زوجتي مثل الطفلة البريئة مالها خص بأحد و من تزوجنا عايشين لبعض.. انا من عرفت اني يتيم ما كنت ادور على احد يعوضني او اني افكر بالزواج، لاني كنت عايش بصراع نفسي وفوق ذلك كنت انطوائي".
وأضاف الإعلامي الإماراتي: "اتذكر اني تمينت بعمر 16 اني اتزوج اماراتية بقلب فلبينية بسبب اني تربيت مع فلبينيات، والله عوضني .. صدق عوضني تزوجت امارتية نصها فلبينية".
واستدرك: "يعني الله صبرني كل ها الفترة الين ما اتزوج البنت الي تمنيتها من وانا وصغير ما لقيت شئ يمنعني من اني اتزوجها تصلي وملتزمة وتخاف ربها وتحاول انها تساعد الجميع بمعنى الكلمة و تحب تضحك الي قدامها و فوق ذلك عوضتني عالـنقص الي فقدتها وانا وصغير".
واختتم تعليقه على الشائعات بقوله: "بكمل لكم بشرط اذا حابين تعرفوا اكثر حطوا او اكتبوا نبا التكملة (الجزء الثاني)، لان التعليقات تجرح ويمكن موب حابين تسمعوا للاخير"، في إشارة منه إلى أنه لم يكمل دفاعه وكلامه عن زوجته، وسيقوم بذلك لاحقًا.
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