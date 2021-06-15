نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أحمد خميس: زوجتي طفلة بريئة مالها علاقة بالفيديو الإباحي

منذ ساعة
1342
أحمد خميس: زوجتي طفلة بريئة مالها علاقة بالفيديو الإباحي

أبوظبي (صدى):
أكد الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، عدم صحة المقطع المخل بالآداب المنسوب لزوجته مشاعل الشحي، مؤكدًا على حب وإخلاص زوجته له والتزامها بالعادات وتعاليم الدين، وأنها من المستحيل أن تصور مثل هذه المقاطع غير الأخلاقية.

وأوضح أحمد خميس: "لكل الإشاعات الي طلعت على زوجتي اولا زوجتي مثل الطفلة البريئة مالها خص بأحد و من تزوجنا عايشين لبعض.. انا من عرفت اني يتيم ما كنت ادور على احد يعوضني او اني افكر بالزواج، لاني كنت عايش بصراع نفسي وفوق ذلك كنت انطوائي".

وأضاف الإعلامي الإماراتي: "اتذكر اني تمينت بعمر 16 اني اتزوج اماراتية بقلب فلبينية بسبب اني تربيت مع فلبينيات، والله عوضني .. صدق عوضني تزوجت امارتية نصها فلبينية".

واستدرك: "يعني الله صبرني كل ها الفترة الين ما اتزوج البنت الي تمنيتها من وانا وصغير ما لقيت شئ يمنعني من اني اتزوجها تصلي وملتزمة وتخاف ربها وتحاول انها تساعد الجميع بمعنى الكلمة و تحب تضحك الي قدامها و فوق ذلك عوضتني عالـنقص الي فقدتها وانا وصغير".

واختتم تعليقه على الشائعات بقوله: "بكمل لكم بشرط اذا حابين تعرفوا اكثر حطوا او اكتبوا نبا التكملة (الجزء الثاني)، لان التعليقات تجرح ويمكن موب حابين تسمعوا للاخير"، في إشارة منه إلى أنه لم يكمل دفاعه وكلامه عن زوجته، وسيقوم بذلك لاحقًا.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. مشاعل الشحي تدخل في نوبة بكاء وضحك بعد اتهامها بـ«الإباحية»

أحمد خميس
مشاعل الشحي
فن ومشاهير

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بحلان
اللهم ولي علينا من يخافك ويرحمن واكفنا شر من لايخافك ولا يرحمنا .هذا لو وجد وظيفة تعوله واسرته ماجلس بالشمس والمطر والبرد على مكسب...
زعيم للأبد
نبغى شعار عالمي عالمي عالمي ويليق بمكانة وحجم زعيم الكورة الاسيوية والعربية
مغابش
رئيس دولة ينحي على يد بايدن يا للهول ليتهم رقدوا
خالد الحربي
اللهم لك الحمد والشكر على كل حال اللهم نسألك تيسير الامور الى الاحسن والافضل وإن شاء الله القادم أجمل وأفضل
ابو علي
لكم سنة كل شوي تجيبوا فضايح عن مصر مافي في هالعالم الا مصر وفضايحها ودي أعرف غايتكم انتم والصحف الالكترونية الثانية مثل سبق والمرصد...

أخر الأخبار

"السعودية للكهرباء" تتيح تسديد الفواتير عن طريق تطبيق Apple pay
"السعودية للكهرباء" تتيح تسديد الفواتير عن طريق تطبيق Apple pay
منذ 30 دقيقة 1727
الصحة: الخلايا الجذعية ليست علاجًا للزهايمر
الصحة: الخلايا الجذعية ليست علاجًا للزهايمر
منذ 40 دقيقة 1741
إريكسن يظهر من جديد بعد سقوطه المروع خلال المباراة (صورة)
إريكسن يظهر من جديد بعد سقوطه المروع خلال المباراة (صورة)
منذ 45 دقيقة 1860
ضبط 8 آلاف كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في جازان
ضبط 8 آلاف كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في جازان
منذ 50 دقيقة 2021
تويتر يطلق إعدادا "للغة العربية بالصيغة المؤنثة"
تويتر يطلق إعدادا "للغة العربية بالصيغة المؤنثة"
منذ 55 دقيقة 1802
أحمد خميس: زوجتي طفلة بريئة مالها علاقة بالفيديو الإباحي
أحمد خميس: زوجتي طفلة بريئة مالها علاقة بالفيديو الإباحي
منذ ساعة 1342
توضيح من المرور بشأن تجديد رخصة القيادة من خارج المملكة
توضيح من المرور بشأن تجديد رخصة القيادة من خارج المملكة
منذ ساعة 1763
‏صورة نادرة تجمع الملك سلمان والملك عبدالله
‏صورة نادرة تجمع الملك سلمان والملك عبدالله
منذ ساعة 2203
"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق
"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق
منذ ساعة 2001
نصائح لتفادي أعطال السيارة في الصيف
نصائح لتفادي أعطال السيارة في الصيف
منذ ساعة 1644