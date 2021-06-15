نصائح لتفادي أعطال السيارة في الصيف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قدم خبراء نصائح لتفادي الأعطال والمشاكل الناجمة عن ارتفاع الحرارة والتأثير السلبي لأشعة الشمس.
وأكد خبراء أنه يجب توخي الحذر عند اختيار نوع الزيت في فصل الصيف، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة تزيد من سيولة الزيت وهو ما قد يعرض أجزاء المحرك للضرر، لذلك يجب اختيار زيت محركات ذو كثافة ولزوجة أعلى طوال فصل الصيف.
ويجب في بداية الصيف التأكد من مدى كفاءة نظام تبريد المحرك، حتة لا ترتفع درجة حرارة السيارة أثناء القيادة، مما يعرض المحرك لخطر التلف، لذا يجب فحص سائل التبريد بصورة دورية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة عمل مروحة التبريد وكفاءة عمل الردياتير.
وأضاف الخبراء أن الأحزمة أو “السيور” والخراطيم من المكونات الهامة التي تتوقف السيارة عن العمل بمجرد انقطاعها، حيث أنها تعمل على ربط أجزاء المحرك وتحافظ على عمله بكفاءة تامة، لذلك يجب فحص الأحزمة والخراطيم لتغيير المتهالك منها.
كما يجب فحص البطارية والعناية بها خاصة قبل القيام برحلات طويلة، كما يجب العناية بالمكيف وإجراء الصيانة الدورية له، كما يفضل تغيير الفلتر الخاص به.