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"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق

منذ ساعة
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"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة.

وكان قد توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

وأوضح المركز، أنه يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.

الباحة
مكة المكرمة
جازان
عسير
أمطار رعدية
مركز الأرصاد
طقس الصيف

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80840
منذ 4 دقائق
عند الله خير كثير

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أحدث التعليقات

ابو علي
لكم سنة كل شوي تجيبوا فضايح عن مصر مافي في هالعالم الا مصر وفضايحها ودي أعرف غايتكم انتم والصحف الالكترونية الثانية مثل سبق والمرصد...
شمس الحقيقة
زمان اول
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وزود على كذا نفتك من المطبات والحريات والحفر في الشوارع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا تصلح للرحلات في الجبال
شمس الحقيقة
اللهم أحفظ لنا أمننا يااارب

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