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الحكم بعذرية فتاة بعد 9 أشهر من الزواج

منذ ساعة
2651
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الحكم بعذرية فتاة بعد 9 أشهر من الزواج

الرياض (صدى):
دوّن رجل في صك الطلاق "بعد الدخول والخلوة"؛ لتثبت طليقته عند الاعتراض والمرافعة بإحدى المحاكم بالمملكة عذريتها بعد مضي تسعة أشهر مع طليقها، ليتم تعديل الصك ليكون "بعد الخلوة وقبل الدخول".

وادّعت الفتاة أمام محكمة الأحوال الشخصية أن طليقها كتب في صك الطلاق "بعد الدخول والخلوة"، وهذا الموضوع لم يحدث، على الرغم من جلوسها معه عدة أشهر بعد الزواج، لترفع دعوى بتعديل صك الطلاق بإثبات العذرية وبكارتها من الطب، بحسب "سبق".

وكان منطوق الحكم بعد نظر القضية، قد شمل أنها ذهبت مع زوجها وجلست معه في بيت الزوجية تسعة أشهر، لذا فقد حصل الدخول الشرعي، ولا تأثير لكونه حصل في هذه المدة جماع أم لا، لذا كله فقد رددت طلب المدعية في دعواها؛ بينما محكمة الاستئناف نقضت الحكم؛ ليصدر الحكم النهائي المكتسب للقطعية بتعديل صك الطلاق ليكون: "بعد الخلوة وقبل الدخول".

طلاق
محاكم
زواج
محكمة الاستئناف
عذرية فتاة

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80845
منذ 35 دقيقة
الله يصلح شان عبادة

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أحدث التعليقات

ابو علي
لكم سنة كل شوي تجيبوا فضايح عن مصر مافي في هالعالم الا مصر وفضايحها ودي أعرف غايتكم انتم والصحف الالكترونية الثانية مثل سبق والمرصد...
شمس الحقيقة
زمان اول
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وزود على كذا نفتك من المطبات والحريات والحفر في الشوارع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا تصلح للرحلات في الجبال
شمس الحقيقة
اللهم أحفظ لنا أمننا يااارب

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