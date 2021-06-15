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شاب يكتب بالسحب لطلب الزواج من فتاة

منذ ساعة
748
شاب يكتب بالسحب لطلب الزواج من فتاة

واشنطن (صدى):
عرض شاب الزواج على فتاة من خلال الكتابة بالسحاب حيث أنفق الشاب أكثر من 17 ألف دولار ليطلب من حبيبته الزواج بها بكلمات مكتوبة من السحب.

وكتب على السماء عبارة "هل تتزوجيني مولي برات ؟"، لتظهر بشكل مفاجئ في سماء لوس أنجلوس، نفت شركة "سكاي تايبر" هذا العرض وقالت متحدث باسم الشركة أن الشخص صاحب العرض وهو مجهول الهوية دفع 17500 دولار مقابل كتابة 10 رسائل وهو ما يعادل راتب 4 أشهر كاملة.

واندهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة حيث قالت أحدهم: "من هي سعيدة الحظ التي كُتب لها في السماء"، فيما كتبت فتاة : "مولي كادت تموت من السعادة بالطبع، أنا أحقد عليها".

الزواج
لوس أنجلوس
السماء
السحاب

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أحدث التعليقات

أحمد الزهراني
الله يعز ملك الحزم سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ، وأسأل الله يحفظ بلادنا...
راعي البويضا
الوكاد كل شي طار ولو راتبك ٢٠ و ٣٠ الف بالشهر يمكن يكفيك لآخر الشهر ويمكن لا .. !!
عبدالرحمن
مهو صحيح لاقبل ولا شي . الناس ماتشوف مثلا؟
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...

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