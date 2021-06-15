شاب يكتب بالسحب لطلب الزواج من فتاة

واشنطن (صدى):
عرض شاب الزواج على فتاة من خلال الكتابة بالسحاب حيث أنفق الشاب أكثر من 17 ألف دولار ليطلب من حبيبته الزواج بها بكلمات مكتوبة من السحب.
وكتب على السماء عبارة "هل تتزوجيني مولي برات ؟"، لتظهر بشكل مفاجئ في سماء لوس أنجلوس، نفت شركة "سكاي تايبر" هذا العرض وقالت متحدث باسم الشركة أن الشخص صاحب العرض وهو مجهول الهوية دفع 17500 دولار مقابل كتابة 10 رسائل وهو ما يعادل راتب 4 أشهر كاملة.
واندهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة حيث قالت أحدهم: "من هي سعيدة الحظ التي كُتب لها في السماء"، فيما كتبت فتاة : "مولي كادت تموت من السعادة بالطبع، أنا أحقد عليها".