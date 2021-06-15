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البيض يساعد على فقدان الوزن

منذ ساعة
1626
البيض يساعد على فقدان الوزن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء التغذية فوائد تناول البيض يوميًا لفقدان الوزن، حيث أنه غني بالبروتين بشكل ملحوظ وهو لبنة بناء العضلات.

وتحتوي بيضة واحدة كبيرة على 6.3 غرام من البروتين النباتي عالي الجودة لذلك إذا أكلت اثنتين في وجبة واحدة، فقد وصلت بالفعل إلى 25.2% من الاستهلاك اليومي الموصى به من البيروتين وهو 50 غراما.

وقالت ديانا غاريغليو كليلاند أخصائية التغذية “على عكس العديد من أطعمة الإفطار التقليدية مثل الحبوب والخبز المحمص، فإن البيض غني بالبروتين وخالٍ من الكربوهيدرات، مما قد يساعد في تعزيز الشبع دون زيادة مستويات الأنسولين”.

وأشارت إلى أنه منخفض نسبيا في السعرات الحرارية: تحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 76 سعرة حرارية فقط. هذا يعني أنه في وقت الإفطار، يمكنك تناول بيضتين مسلوقتين وقطعة خبز محمص من الحبوب الكاملة مقابل 232 سعرة حرارية فقط.

ويعتبر البيض مصدرًا جيدًا لفيتامين د، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويبدو أنه يلعب دورا في إنقاص الوزن. ويعتبر البيض أيضا مصدرا ممتازا لفيتامين ب 12، حيث تحتوي كل واحدة على 89 ميكروغراما، أي 37%من القيمة اليومية المطلوبة.

ويساعد البيض في موازنة السكر في الدم ومستويات الأنسولين دون التأثير سلبا على مستويات الكوليسترول في الدم.

.و يمكن أن يؤدي تناول هذا النوع من الإفطار أيضا إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم على مدار اليوم، وهو أمر مهم بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري.

الوزن
البيض
فقدان الوزن
فوائد البيض

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أحدث التعليقات

أحمد الزهراني
الله يعز ملك الحزم سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ، وأسأل الله يحفظ بلادنا...
راعي البويضا
الوكاد كل شي طار ولو راتبك ٢٠ و ٣٠ الف بالشهر يمكن يكفيك لآخر الشهر ويمكن لا .. !!
عبدالرحمن
مهو صحيح لاقبل ولا شي . الناس ماتشوف مثلا؟
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...

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