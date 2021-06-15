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كلية الملك فهد تعلن القبول المبدئي للثانوية دورة العلوم الأمنية "65"

منذ 55 دقيقة
1851
كلية الملك فهد تعلن القبول المبدئي للثانوية دورة العلوم الأمنية "65"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت كلية الملك فهد االأمنية ُممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65لحملة الثانوية العامة.

وأشترطت الحضور بالزي الرياضي عند مراجعة الكلية قميص رياضي أبيض سادة وبنطلون رياضي أسود أو كحلي وجزمة رياضية، وإحضار الهوية الوطنية واستخدامها بجميع المواقع أثناء الإجراءات، وابراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا من خلال الجوال عند الدخول للكلية.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة مرتبة حسب التسلسل: -نسخة من طلب الالتحاق الأولي )نموذج التسجيل بالإنترنت( يمكن طباعته عند الحضور للكلية، صورتين من شهادة الثانوية العامة، صورة من السجل الأكاديمي للطالب.

بالإضافة إلى : صورة من نتيجة القدرات العامة، صورتين مكبرة من الهوية الوطنية موقعة من الطالب وُتكتب عليها جميع المعلومات واضحة بخط اليد مع الأصل.

وأشارت إلى أنه يمكن الإطلاع على نتائج القبول المبدئي من خلال موقع الكلية.

الملك فهد
كلية الملك فهد
العلوم الأمنية

التعليقات

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أحدث التعليقات

أحمد الزهراني
الله يعز ملك الحزم سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ، وأسأل الله يحفظ بلادنا...
راعي البويضا
الوكاد كل شي طار ولو راتبك ٢٠ و ٣٠ الف بالشهر يمكن يكفيك لآخر الشهر ويمكن لا .. !!
عبدالرحمن
مهو صحيح لاقبل ولا شي . الناس ماتشوف مثلا؟
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...

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