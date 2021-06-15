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بالفيديو.. مواطنة تبرعت بالـدم 50 مرة تذرف دموعها بعد تذكرها حادث والدها

منذ 59 دقيقة
1849
بالفيديو.. مواطنة تبرعت بالـدم 50 مرة تذرف دموعها بعد تذكرها حادث والدها

الرياض (صدى):
تحدثت مواطنة عن تفاصيل تبرعها بالدم أكثر من 50 مرة والمياهمة في إنقاذ حياة الآخرين، خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي،

وقالت المواطنة خلال الفيديو: "الحمد لله تبرعت بالدم 50 مرة، وكان الوالد يدعمنا في هذا الأمر بالحب والتقدير".

وأضافت: "الحمد الله تسلمت الدرع الـ50 للتبرع من قبل وزارة الصحة وأخذت شهادة تكريم"، معقبة: "هذا الأمر أسعدني كثيرًا وسأظل أتبرع بالدم إلى الأبد".

وأوضحت وهي تذرف دموعها تسبب تبرعها بالدم قائلة" الحمد لله الذي قدرني على التبرع بالدم لأنه ممكن أنا أحتاج دم وربما لا أستطيع العطاء إذا تقدم بي السن مثل ما صار بحادثة والدي الآن".

الصحة
التبرع بالدم
مواطنة
شهادة تكريم

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أحدث التعليقات

أحمد الزهراني
الله يعز ملك الحزم سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ، وأسأل الله يحفظ بلادنا...
راعي البويضا
الوكاد كل شي طار ولو راتبك ٢٠ و ٣٠ الف بالشهر يمكن يكفيك لآخر الشهر ويمكن لا .. !!
عبدالرحمن
مهو صحيح لاقبل ولا شي . الناس ماتشوف مثلا؟
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...

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