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استمرار صعود النفط مع ارتفاع خام برنت

منذ 49 دقيقة
1884
استمرار صعود النفط مع ارتفاع خام برنت

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، استمرارها في الصعود مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تراجع احتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق قريبا مع استمرار المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق نووي مع طهران.

وصعد مزيج برنت 43 سنتا ما يوازي 0.6% إلى 73.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0134 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما ارتفع 0.2% أمس الاثنين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط؛ حيث زاد 41 سنتا ما يعادل 0.6% إلى 71.29 دولار، فيما كان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.

 

 

أمريكا
إيران
أسعار النفط
خام برنت
اتفاق نووي

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أحدث التعليقات

أحمد الزهراني
الله يعز ملك الحزم سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ، وأسأل الله يحفظ بلادنا...
راعي البويضا
الوكاد كل شي طار ولو راتبك ٢٠ و ٣٠ الف بالشهر يمكن يكفيك لآخر الشهر ويمكن لا .. !!
عبدالرحمن
مهو صحيح لاقبل ولا شي . الناس ماتشوف مثلا؟
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...

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