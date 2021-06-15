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هياط أردوغان ينتهي به لتقبيل يد بايدن

منذ ساعة
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هياط أردوغان ينتهي به لتقبيل يد بايدن

وكالات (صدى):
ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقبلا يد نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال قمة زعماء حلف "الناتو"، أمس الاثنين.

وأثارت الصورة غضب الأتراك، حيث أظهرت وهن رئيسهم، وتنحيه تجاه يد الرئيس الأمريكي، متهمينه بالخضوع للإدارة الأمريكية.

وأعادت الصورة للأذهان إهانات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأردوغان، في أكثر من مناسبة.

يذكر أن إدارة ترامب فرضت في نهاية ولايتها عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية كما جمدت أصول رئيسها اسماعيل دمير وأصول مسؤولين آخرين فيها، وبذلك فتح ترامب الطريق أمام بايدن لاعتماد نهج أكثر تشددا حيال تركيا.

وهكذا بدا أردوغان الذي لطالما ادعى جهلا وزورا انه خليفة المسلمين، آملا في علاقة جيّدة مع بايدن، بعدما تدنت شعبيته إلى مستويات قياسية.

تركيا
أردوغان
بايدن
الناتو
تقبيل يد

التعليقات

ع
ع عدد التعليقات : 44
منذ 39 دقيقة
ماقبلها !!!!!!
مستأجر طفران
مستأجر طفران عدد التعليقات : 145
منذ 30 دقيقة
ما ني مدافع عن هذا الخبيث بس يا اخوان لاتستغفلوا الناس لا باس ولا سلم من وين جبتم انه باس يد الكلب الامريكي
عبدالرحمن
عبدالرحمن عدد التعليقات : 13
منذ 17 دقيقة
مهو صحيح لاقبل ولا شي . الناس ماتشوف مثلا؟
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3750
منذ 15 دقيقة
مخالف للنشر
السامرالحربي
السامرالحربي عدد التعليقات : 95
منذ 13 دقيقة
مخالف للنشر
أحمد الزهراني
أحمد الزهراني عدد التعليقات : 12
منذ 13 دقيقة
الله يعز ملك الحزم سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ، وأسأل الله يحفظ بلادنا ويعز حكامنا .

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أحدث التعليقات

أحمد الزهراني
الله يعز ملك الحزم سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ، وأسأل الله يحفظ بلادنا...
راعي البويضا
الوكاد كل شي طار ولو راتبك ٢٠ و ٣٠ الف بالشهر يمكن يكفيك لآخر الشهر ويمكن لا .. !!
عبدالرحمن
مهو صحيح لاقبل ولا شي . الناس ماتشوف مثلا؟
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...

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