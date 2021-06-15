هياط أردوغان ينتهي به لتقبيل يد بايدن

وكالات (صدى):
ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقبلا يد نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال قمة زعماء حلف "الناتو"، أمس الاثنين.
وأثارت الصورة غضب الأتراك، حيث أظهرت وهن رئيسهم، وتنحيه تجاه يد الرئيس الأمريكي، متهمينه بالخضوع للإدارة الأمريكية.
وأعادت الصورة للأذهان إهانات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأردوغان، في أكثر من مناسبة.
يذكر أن إدارة ترامب فرضت في نهاية ولايتها عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية كما جمدت أصول رئيسها اسماعيل دمير وأصول مسؤولين آخرين فيها، وبذلك فتح ترامب الطريق أمام بايدن لاعتماد نهج أكثر تشددا حيال تركيا.
وهكذا بدا أردوغان الذي لطالما ادعى جهلا وزورا انه خليفة المسلمين، آملا في علاقة جيّدة مع بايدن، بعدما تدنت شعبيته إلى مستويات قياسية.