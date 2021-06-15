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فيديو..سارة الكندري تفاجيء زوجها بسيارة باهظة في عيد ميلاده

منذ 19 دقيقة
405
فيديو..سارة الكندري تفاجيء زوجها بسيارة باهظة في عيد ميلاده

خالد الظفيري (صدى):
أهدت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري زوجها أحمد العنزي، سيارة دفع رباعي باهظة الثمن،بمناسبة عيد ميلاده.

ووثق مقطع فيديو لحظة تلقي العنزي، هدية عيد ميلاده، سائلا زوجته إذا كانت هذه السيارة له، لترد مازحة :"هذا إيجار لمدة يوم واحد فقط".

ونشرت سارة الكندري صورة جمعتها بزوجها، وعلقت عليها قائلة :“‏‏اليوم ميلاد أعظم رجُل في الدنيا، أحنّ قلب، بطلي وحُبي الأول والأخير سندي سبب قوتي و ثباتي ”.

يذكر أن الكندري وزوجها قبل فترة أعلنا اعتزالهما مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية احتجازهما بتهمة "خدش الحياء"، وبعد تغريمهما وإلغاء حكم الحبس الصادر ضدهما وحذف مقطع الفيديو، عادا لمواقع التواصل من جديد.

سيارة
الكويت
عيد ميلاد
سارة كندري

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 43
منذ دقيقة
سبحان الرزاق
مالقاها الا هو
سياره حلوه وزوجه حلوه.
وهو حتى اللبس ما يعرف يلبس.

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أحدث التعليقات

كلام مليان
ام زكي الخالق الناطق :) الجمال يقلي
قرم
سبحان الرزاق مالقاها الا هو سياره حلوه وزوجه حلوه. وهو حتى اللبس ما يعرف يلبس.
بومشعل
الموظف الحكومي يبي الامان الوظيفي مايبي شي أخر
قرم
عجيب ةالله. طيب وش اسم المستشفى علشان الناس تاخذ الحذر منه. ويقل مراجعينهم ويتأدبون!!! لا وخمسين الف ريال بس!!! هاي قيمة عملية تجميل عتنهم!!!
faeiz1122
القناة بكبرها يبغالها تسريح أغلب اللي فيها متعصبين والأعلام في جهه وهم في جهه

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