فيديو..سارة الكندري تفاجيء زوجها بسيارة باهظة في عيد ميلاده

خالد الظفيري (صدى):
أهدت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري زوجها أحمد العنزي، سيارة دفع رباعي باهظة الثمن،بمناسبة عيد ميلاده.
ووثق مقطع فيديو لحظة تلقي العنزي، هدية عيد ميلاده، سائلا زوجته إذا كانت هذه السيارة له، لترد مازحة :"هذا إيجار لمدة يوم واحد فقط".
ونشرت سارة الكندري صورة جمعتها بزوجها، وعلقت عليها قائلة :“اليوم ميلاد أعظم رجُل في الدنيا، أحنّ قلب، بطلي وحُبي الأول والأخير سندي سبب قوتي و ثباتي ”.
يذكر أن الكندري وزوجها قبل فترة أعلنا اعتزالهما مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية احتجازهما بتهمة "خدش الحياء"، وبعد تغريمهما وإلغاء حكم الحبس الصادر ضدهما وحذف مقطع الفيديو، عادا لمواقع التواصل من جديد.