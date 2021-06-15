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ضبط 8 مصابين بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في الجوف

منذ ساعة
1795
ضبط 8 مصابين بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في الجوف

سكاكا (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (8) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابيرالوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرارالمخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

منطقة الجوف
الجهات الأمنية
فيروس كورونا
العزل
الإجراءات الاحترازية

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أحمد الزهراني
الله يعز ملك الحزم سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ، وأسأل الله يحفظ بلادنا...
راعي البويضا
الوكاد كل شي طار ولو راتبك ٢٠ و ٣٠ الف بالشهر يمكن يكفيك لآخر الشهر ويمكن لا .. !!
عبدالرحمن
مهو صحيح لاقبل ولا شي . الناس ماتشوف مثلا؟
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...
شبح
أرجع للفن الأصيل ياعملاق يا أسطورة أرجع للسمسمية والمزيكة الخالدة أرجع لشعرك يامتنبي بفوالة اسعد عمر قلي بقدونس كزبرة فول معصوب أرجع لطبلة أرجع...

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