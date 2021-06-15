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مغربيتان و3 عراقيات في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

منذ 14 دقيقة
1475
مغربيتان و3 عراقيات في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

القدس المحتلة (صدى):
شهدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، وجود 9 وزيرات، وهو أكبر عدد من النساء في حكوماتها على مدار السنوات.

وكشف تقرير عن أصول عربية لـ 5 وزيرات في الحكومة الجديدة، اثنتين منهن من المغرب و3 أخريات من العراق.

وتنحدر وزيرة الاقتصاد من أصل عراقي، وهي أول من وصل من النساء إلى رتبة لواء بالجيش، أمها هاجرت إلى إسرائيل من العراق ووالدها هاجر من رومانيا، بحسب "العربية".

كما يعود أصل وزيرة الداخلية في الحكومة الجديدة، لأب كان يعمل محاسبا قبل هجرته في الخمسينات من العراق عبر إيران إلى إسرائيل، ولأم كانت تعطي دروسا بالتوراة في بغداد.

ويعود أصل وزيرة التعليم أيضا إلى العراق، فوالدتها كانت ممرضة في المغرب، ووالدها من العراق، قبل هجرته إلى إسرائيل.

ومن ذوات الأصل المغربي، وزيرة المساواة الاجتماعية، لأبوين مغربيين هاجرا إلى إسرائيل، وكذلك وزيرة الطاقة التي انتقلت أسرتها إلى إسرائيل في الخمسينات.

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فلسطين
العراق
المغرب
حكومة الاحتلال الاسرائيلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابومحمد
بداية تصحيح البرامج الرياضيه من التعصب .
ابو عمار
نشر الغسيل
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. توقعي شوي شوي ياهيجااا ..

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