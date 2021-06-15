ضبط طبيب تستر على جريمة قتل

القاهرة (صدى):
ألقت الشرطة المصرية، القبض على طبيب حديث التخرج، تستر على جريمة قتل زوج لزوجته، بتزوير تقرير الوفاة.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها، يفيد بوفاتها ودفنها، بعد تعدي زوجها عليها بالضرب، وأن الطبيب أغفل فى تقرير ذكر الإصابات التي لحقت بها، وبناء عليه صدر تصريحا بالدفن.
وقال شقيقا المتوفية إنهما تلقيا اتصالا من زوج شقيقتهما أخبرهما بوفاتها، وعند حضورهما فوجئا أنه جرى دفنها بشكل رسمي، الأمر الذي أثار ارتيابهما، واتهما الزوج بأنه وراء موتها.
وبمواجهة الزوج، اعترف بالتعدي على زوجته بالضرب حتى شعورها بإعياء، وتوفيت عقب ذلك، فقام بالاستعانة بطبيب حرر له تقريرا طبيا دون إصابات.