نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط طبيب تستر على جريمة قتل

منذ ساعة
1032
2
ضبط طبيب تستر على جريمة قتل

القاهرة (صدى):
ألقت الشرطة المصرية، القبض على طبيب حديث التخرج، تستر على جريمة قتل زوج لزوجته، بتزوير تقرير الوفاة.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها، يفيد بوفاتها ودفنها، بعد تعدي زوجها عليها بالضرب، وأن الطبيب أغفل فى تقرير ذكر الإصابات التي لحقت بها، وبناء عليه صدر تصريحا بالدفن.

وقال شقيقا المتوفية إنهما تلقيا اتصالا من زوج شقيقتهما أخبرهما بوفاتها، وعند حضورهما فوجئا أنه جرى دفنها بشكل رسمي، الأمر الذي أثار ارتيابهما، واتهما الزوج بأنه وراء موتها.

وبمواجهة الزوج، اعترف بالتعدي على زوجته بالضرب حتى شعورها بإعياء، وتوفيت عقب ذلك، فقام بالاستعانة بطبيب حرر له تقريرا طبيا دون إصابات.

مصر
جريمة
قتل
طبيب
تستر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50585
منذ ساعة
حسبي الله عليهم المجرمون
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129301
منذ 57 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
سبحان الرزاق مالقاها الا هو سياره حلوه وزوجه حلوه. وهو حتى اللبس ما يعرف يلبس.
بومشعل
الموظف الحكومي يبي الامان الوظيفي مايبي شي أخر
قرم
عجيب ةالله. طيب وش اسم المستشفى علشان الناس تاخذ الحذر منه. ويقل مراجعينهم ويتأدبون!!! لا وخمسين الف ريال بس!!! هاي قيمة عملية تجميل عتنهم!!!
faeiz1122
القناة بكبرها يبغالها تسريح أغلب اللي فيها متعصبين والأعلام في جهه وهم في جهه
قرم
صح لسانك يا مطر الاسود.

أخر الأخبار

ضبط 8 مصابين بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في الجوف
ضبط 8 مصابين بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في الجوف
منذ 5 دقائق 1179
فيديو..سارة الكندري تفاجيء زوجها بسيارة باهظة في عيد ميلاده
فيديو..سارة الكندري تفاجيء زوجها بسيارة باهظة في عيد ميلاده
منذ 18 دقيقة 392
شراء الكتب قديما
شراء الكتب قديما
منذ 21 دقيقة 389
مغربيتان و3 عراقيات في الحكومة الإسرائيلية الجديدة
مغربيتان و3 عراقيات في الحكومة الإسرائيلية الجديدة
منذ 36 دقيقة 1891
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تستمر حتى المساء
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تستمر حتى المساء
منذ 51 دقيقة 1548
"هيونداي" و"جنرال موتورز" تطوران سيارات طائرة
"هيونداي" و"جنرال موتورز" تطوران سيارات طائرة
منذ 54 دقيقة 1307
رئيس جامعة تركية ينتقم لرسوب ابنته
رئيس جامعة تركية ينتقم لرسوب ابنته
منذ 56 دقيقة 2938
ضبط طبيب تستر على جريمة قتل
ضبط طبيب تستر على جريمة قتل
منذ ساعة 1032
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء
منذ ساعة 1889
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ ساعة 1753