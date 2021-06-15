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أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء

منذ 10 دقائق
1224
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء

علي القحطاني (صدى):
استقرت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.54800، العملة مقابل الريال الواحد 0.21987

- الدولار: 3.75113، العملة مقابل الريال الواحد 0.26661

- درهم إماراتي: 1.02122، مقابل الريال الواحد 0.97932

- ريال يمني: 0.01501، مقابل الريال الواحد 66.65300

- دينار أردني: 5.29080، مقابل الريال الواحد 0.18903

- دينار كويتي: 12.46565 مقابل الريال الواحد 0.08023

- دينار بحريني: 9.95188، مقابل الريال الواحد 0.10050

- الريال القطري: 1.03025، مقابل الريال الواحد 0.97073

-الدرهم المغربي: 0.42474 مقابل الريال الواحد 2.35697

- الجنيه المصري: 0.23954، مقابل الريال الواحد 4.17498

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التعليقات

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¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Suliman
يبي يشارك في شاعر المليون ماهو فاضي
سعيد
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين الاجواد ، يصبرون احوالهم واهل الجبروت ماهم مخلينهم بحالهم ..

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