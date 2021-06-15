أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء

علي القحطاني (صدى):
استقرت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.54800، العملة مقابل الريال الواحد 0.21987
- الدولار: 3.75113، العملة مقابل الريال الواحد 0.26661
- درهم إماراتي: 1.02122، مقابل الريال الواحد 0.97932
- ريال يمني: 0.01501، مقابل الريال الواحد 66.65300
- دينار أردني: 5.29080، مقابل الريال الواحد 0.18903
- دينار كويتي: 12.46565 مقابل الريال الواحد 0.08023
- دينار بحريني: 9.95188، مقابل الريال الواحد 0.10050
- الريال القطري: 1.03025، مقابل الريال الواحد 0.97073
-الدرهم المغربي: 0.42474 مقابل الريال الواحد 2.35697
- الجنيه المصري: 0.23954، مقابل الريال الواحد 4.17498