صورتان تاريخيتان لخادم الحرمين خلال تبرعه بالدم

نايف السالم (صدى):
ظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في صورتين بينهما 29 عامًا، خلال تبرعه بالدم.
والصورة الأولى تم التقاطها عام 1977 م، فيما التقطت الثانية عام 2006م، في دليل على مدى حرص خادم الحرمين على المشاركة في المبادرات الإنسانية.
ونشرت "دارة الملك عبد العزيز" الصورتين تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي تحتفل فيه البلدان في كافة أنحاء العالم، بالمتبرعين بدمهم لإنقاذ الأرواح.
ويستهدف هذا اليوم تكريم المتبرعين بالدم ، وتشجيع الآخرين على هذا العمل الإنساني إنقاذاً للأرواح ، فيما يعرف التبرع بالدم بأنه إجراء طبي تطوعي يكون بنقل الدم أو أحد مركباته من شخص سليم معافى إلى شخص مريض يحتاج للدم .
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