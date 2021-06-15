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فيديو.. كاتب يقترح وضع تنظيم جديد للمقابر وإنشاء صالات تعزية مكيفة

منذ 49 دقيقة
1597
فيديو.. كاتب يقترح وضع تنظيم جديد للمقابر وإنشاء صالات تعزية مكيفة

عادل الحربي (صدى):
اقترح الكاتب الصحفي صالح الفهيد، وضع تنظيم جديد للمقابر، وإجراءات مراسم الدفن، مؤكدًا أن الوضع في القبور غير منظم.

وقال الفهيد خلال برنامج "ياهلا" :"إن هناك فوضى في القبور، ويمكن استبدال احجار البلوك بالترقيم أو قطع رخام يكتب عليها اسم المتوفى ليستدل عليه أهله" .

واقترح أيضا تشجير المقابر، قائلا:"حتى إذا كان هناك موانع شرعية يمكن التشجير من الخارج بالأرصفة المحيطة، وتقليل أعداد المشيعين"، مشيرا إلى أن عملية الدفن يصاحبها دهس للقبور.

كما طالب بإنشاء صالات تعزية "مكيفة" لاستقبال المعزين بدلا من الانتظار فوق القبور، واقتصار التشييع والدفن على ذوي المتوفى فقط، مشيرا إلى أنه لا يؤيد إقامة العزاء داخل المنازل، ويكتفى بالعزاء في المقابر، لأن العزاء في المنازل أصبح يشبه الولائم -على حد قوله-.

المملكة
المقابر
صالح الفهيد
صالات تعزية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
حسبي الله عليها
ابو عمار
بالتوفيق
ابو عمار
طيب

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