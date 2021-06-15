نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بيان من أمانة حائل بخصوص عدم السماح لمواطن بالبيع على الطريق

منذ 13 دقيقة
1315
بيان من أمانة حائل بخصوص عدم السماح لمواطن بالبيع على الطريق

حائل (صدى):
ناشد مواطن من ذوي الإعاقة، أمير حائل بالسماح له بالبيع على الطريق، بعدما منعته البلدية من الوقوف والبيع في أماكن غير مرخص بالبيع فيها.

ومن جانبها أصدرت أمانة منطقة حائل بيانا قالت فيه: "إشارة الى مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه أحد الباعة المتجولين على الطرق أنه سبق و أن تم تخصيص 10 مواقع مجهزة بالخدمات للباعة الجائلين بمدينة حائل تم تحديدها من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة إمارة منطقة حائل في مواقع متفرقة بالمدينة".

وأوضحت أن ذلك لتنظيم عمليات البيع وتغطيتها بالجولات الرقابية وللتحقق من مطابقة المعروض من منتجات للاشتراطات الصحية.

وأشارت الأمانة إلى أن بعض ما يعرضه الباعة المتجولون هي منتجات مجهولة المصدر أو لا تصلح للاستهلاك الآدمي بسبب التلف، أو احتوائها مواد كيميائية تزيد عن الحد المسموح به.

ولفتت إلى حرصها على التأكد من سلامة ما يتم عرضه من قبل الباعة المتجولين، خاصة في ظل جائحة كورونا.

حائل
البلدية
امانة حائل
الباعة المتجولون

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كلام العقل
بلبل البحر اولا مافيه بلابل في البحر اللي موجود في البحر طيور البحر. ثانيآ والده رحمة الله عليه ماله ومال الكورة في مصرفه اللي...
أبو عبدالله الحربي
البنية التحتية وكنا نعاني ومبادرات انطلقت انطلقت لمؤسس الرؤية والروية للمواطن وعندة أساس المواطن الموظف الحكومي لايعاني الأمان الوظيفي وهذا هو المبتغى لمؤسس الرؤية...
abdul
معني انتقال السلطة من النتن ياهو الى انتن منه تفالي بنيت .
كلام العقل
أين السمسار؟؟؟؟
وافي
لعنة الله على كل متصهين

أخر الأخبار

بيان من أمانة حائل بخصوص عدم السماح لمواطن بالبيع على الطريق
بيان من أمانة حائل بخصوص عدم السماح لمواطن بالبيع على الطريق
منذ 13 دقيقة 1315
سيدة تكتشف تطليقها بالصدفة أثناء تجديد الهوية
سيدة تكتشف تطليقها بالصدفة أثناء تجديد الهوية
منذ 26 دقيقة 400
الأرجنتين تفشل في تحقيق الفوز على تشيلي في كوبا أمريكا
الأرجنتين تفشل في تحقيق الفوز على تشيلي في كوبا أمريكا
منذ 41 دقيقة 1594
فيديو.. "الأحمر" يكسو أطول برج بمركز الملك عبدالله المالي في اليوم العالمي للتبرع بالدم
فيديو.. "الأحمر" يكسو أطول برج بمركز الملك عبدالله المالي في اليوم العالمي للتبرع بالدم
منذ ساعة 1651
محمد الدويش : الموسم الصفري لا يعتبر " فشل " للشباب
محمد الدويش : الموسم الصفري لا يعتبر " فشل " للشباب
منذ ساعة 297
أحمد الشمراني : المال يحقق النجاحات وفهد بن نافل قليل خبرة وحقق بطولات
أحمد الشمراني : المال يحقق النجاحات وفهد بن نافل قليل خبرة وحقق بطولات
منذ ساعة 372
موظف يسبب عاهة مستديمة لمسعفة في دبي
موظف يسبب عاهة مستديمة لمسعفة في دبي
منذ ساعة 603
عبدالعزيز السويد : قبل مواجهة أوزبكستان هناك جانبين أحدهما متفائل والآخر حذر
عبدالعزيز السويد : قبل مواجهة أوزبكستان هناك جانبين أحدهما متفائل والآخر حذر
منذ ساعة 570
صحيفة إسرائيلية تخفي وجوه 9 وزيرات في الحكومة الجديدة: "حرام"
صحيفة إسرائيلية تخفي وجوه 9 وزيرات في الحكومة الجديدة: "حرام"
منذ ساعة 1910
ماجد التويجري : هناك أندية موجودة حاليًا تُدار بطريقة " المخرج عايز كدة "
ماجد التويجري : هناك أندية موجودة حاليًا تُدار بطريقة " المخرج عايز كدة "
منذ ساعتين 863