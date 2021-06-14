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محمد الدويش : الموسم الصفري لا يعتبر " فشل " للشباب
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يا رجال توكل بس لو منك فايده ما سرحوك. بس شافوك ما عندك الا ليتهم كانو وما كانو لو كانو كانو ولو ما كانو...
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بلبل البحر اولا مافيه بلابل في البحر اللي موجود في البحر طيور البحر. ثانيآ والده رحمة الله عليه ماله ومال الكورة في مصرفه اللي...
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