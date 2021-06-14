موظف يسبب عاهة مستديمة لمسعفة في دبي

دبي (صدى):
تسبب موظف في دبي، بعاهة مستديمة لمسعفة في مستشفى حكومي، إثر صفعها بقوة أثناء تأدية عملها.
وكان المتهم قد صفع المسعفة معتقدا أنها كانت ضمن طاقم التمريض الذي نقل والده إلى المستشفى قبل أن يتوفى.
وتسببت الصفعة القوية على خد وأذن المسعفة، في إصابتها بنزيف ومشكلة في السمع، وتعاني حاليا فقدا بسيطا بالسمع العصبي للأذن اليسرى، ما يعتبر عاهة مستديمة.
وبرر المتهم فعلته بإنه كان مصدوما يوم الواقعة، حين بلغه نبأ وفاة والده، وأن شقيقته أخبرته بأن المسعفين قصروا في إجراءات نقله.
وقضت محكمة الجنايات بسجن المتهم ستة أشهر بعد إدانته بالاعتداء على المسعفة وتسببه بعاهة مستديمة لها بحاسة السمع.