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إسبانيا تسقط في فخ التعادل أمام السويد بـ "يورو 2020"

منذ 36 دقيقة
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إسبانيا تسقط في فخ التعادل أمام السويد بـ "يورو 2020"

وكالات (صدى):
انتهى لقاء منتخب إسبانيا ونظيره السويدي، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بالتعادل السلبي.

وفشل المنتخبان في هز الشباك من خلال الفرص التي أتيحت، حيث أهدر الإسباني داني أولمو فرصة خطيرة لمنتخب بلاده، تصدى لها أولسن حارس السويد ببراعة شديدة في الدقيقة 16 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تساوى الفريقان في المركز الثاني للمجموعة، فيما تصدرت سلوفاكيا الترتيب برصيد 3 نقاط، بعد فوزها على بولندا اليوم بهدفين مقابل هدف.

منتخب إسبانيا
كأس الأمم الأوروبية
يورو 2020
منتخب السويدي

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الحكم
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ابو محمد 😎 ✍️
معلومات جديده .. .. بس وشي المادة اللي حطها على الحطب ..ايش اسمها...؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. إرهابيون مجرمون سفاحون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
واضح*** وصريح***
طيب.
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مهمه ، جزاك الله خير يا دكتور ..

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