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بالفيديو.. "الصائغ" يوضح الفترة الزمنية لتخصيص الفرص الاستثمارية

منذ 21 دقيقة
1483
بالفيديو.. "الصائغ" يوضح الفترة الزمنية لتخصيص الفرص الاستثمارية

عادل الحربي (صدى):
قال مدير عام التواصل بالمركز الوطني للتخصيص، هاني الصائغ، إن نظام التخصيص سيطبق في الشهر المقبل، لافتا إلى أن هناك نحو 160 فرصة تخصيص ستطرح على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح أن مراحل التخصيص في الفرصة الواحدة تتضمن مرحلة تقييم الحاجة أو ما يسمى بـ"دراسة الحالة"، مضيفا أن هذه المرحلة تستغرق من 6 شهور إلى 36 شهرا، وذلك بحسب ما ذكره على قناة "السعودية".

وأضاف أن المراحل التالية تتضمن عملية "الطرح" حيث يتم منح القطاع الخاص فرصة للاستجابة للمناقصات وتقديم العطاءات، وهذا يستغرق من 6 شهور إلى 12 شهرا.

التخصيص
المركز الوطني للتخصيص
نظام التخصيص
مراحل التخصيص
فرص اسثمار

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا شك انها ناقصة عقل .. تفتي وتهذري بمالاتعرف ولا تدري ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذا المقطع عندي من زمان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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