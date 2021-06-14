البريد السعوي يوقع اتفاقية مع "سابتكو" لنقل الطرود على متن اسطولها

حسين العلي (صدى):
وقع البريد السعودي | سبل والشركة السعودية للنقل الجماعي اتفاقية تنص على قيام الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بنقل الطرود على متن اسطولها من خلال مواقعها ومحطاتها التشغيلية، حيث وقع الاتفاقية من جانب البريد السعودي | سبل نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما وقعها من جانب الشركة السعودية للنقل الجماعي نائب الرئيس التنفيذي للاعمال التجارية أحمد بن عايد الجهني .
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية التي يبرمها البريد السعودي | سبل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير آليات العمل والتوسع في خطوط الشبكة والتوصيل بين المدن، كما تأتي تعزيزا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي | سبل وخططها في التوسع والتحول في الأعمال ليكون البريد السعودي | سبل الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى الشرق الأوسط.
من جهة أخرى اوضحت سابتكو اعتزازها بالشراكة مع البريد السعودي | سبل وقالت ان هذه الشراكة ستشكل تنوع في خدماتها واضافة جديدة إلى قائمة اعمالها وشراكاتها بما يتوافق مع رؤيتها ويحقق اهدافها بالاستغلال الأمثل لمواردها كونها الناقل البري الوطني الأول بالمملكة مع خبرتها التي تمتد لأكثرمن 42 عاما، ويأتي ذلك أيضاً بالتزامن مع استراتيجية سابتكو للتحول الرقمي حيث أنها بصدد إصدار منتجات رقمية طموحة بما يتماشى مع رؤية 2030 والتي من ضمن ركائزها أن تكون المملكة محوراً عالمياً لوجستياً ، وكذلك خدمات الكترونية تعزز الاقتصاد الرقمي وتساهم في تحقيق اهداف وطن طموح .
الجدير بالذكر بأن مؤسسة البريد السعودي | سبل تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر فروعها المنتشرة حول المملكة ، ونجحت في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.
كما تمتلك سابتكو شبكة نقل واسعة تغطي جميع مناطق المملكة حيث تصل إلى أكثر من 345 وجهة داخلية بأسطول متنوع يتناسب مع جميع الخدمات المقدمة لعملائها، كما توفر مجموعة من الأنظمة المتكاملة لتقديم خدمات نقل لعملائها تتصف بالأمان والكفاءة وبشكل يدعم الحفاظ على البيئة.