فينسنت أبوبكر مهدد بالشطب بسبب اتهامة بالتلاعب في المباريات

طلال الغامدي (صدى):
فتحت السلطات التركية تحقيقًا مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، المنتقل حديثًا إلى النصر، بسبب نتائج مباريات بشكتاش وهاتاي سبور.
ووجه اتهامًا لـ "فينسنت" بالتآمر مع مواطنه جيان كلود بيلونج، للتلاعب في مباراة بشكتاش وهاتاي سبور، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 39 من مسابقة الدوري التركي.
وأشارت التقارير أن "أبو بكر" طلب من بيلونج، مدافع نادي هاتاي سبور، بتسهيل تسجيل بشكتاش العديد من الأهداف في المباراة، بحسب ما جاء بموقع " football365".
وقدم "فينسنت" لـ "بيلونج" وعدًا بالتوسط له للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، للانضمام إلى المنتخب الوطني، وبالفعل تقدم بشكتاش بخمسة أهداف مقابل لا شيء على هاتاي سبور.
وما دعم هذه الشكوك هو استدعاء المنتخب الكاميروني لـ "بيلونج" للانضمام له في شهر يونيو 2021، بينما أقيمت المباراة بين بشكتاش وهاتاي في مايو من نفس العام.
وتهدد هذا الحادثة أبوبكر فينسنت بالشطب النهائي في حال تم إدانته في التلاعب بالمباريات، وذلك وفقًا لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويأتي ذلك في ظل محاولة نادي النصر العودة للموسم الجديد بقوة قوة للموسم الجديد 2021-2022والذي ودع فيه المنافسة على كافة البطولات والألقاب مكتفيًا بلقب السوبر السعودي.
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بتعاقد النصر رسميًا مع ڤينسنت أبو بكر، وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ بعد نهاية عقده مع نادي بشكتاش التركي.
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