نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فينسنت أبوبكر مهدد بالشطب بسبب اتهامة بالتلاعب في المباريات

منذ 32 دقيقة
1869
فينسنت أبوبكر مهدد بالشطب بسبب اتهامة بالتلاعب في المباريات

طلال الغامدي (صدى):
فتحت السلطات التركية تحقيقًا مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، المنتقل حديثًا إلى النصر، بسبب نتائج مباريات بشكتاش وهاتاي سبور.

ووجه اتهامًا لـ "فينسنت" بالتآمر مع مواطنه جيان كلود بيلونج، للتلاعب في مباراة بشكتاش وهاتاي سبور، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 39 من مسابقة الدوري التركي.

وأشارت التقارير أن "أبو بكر" طلب من بيلونج، مدافع نادي هاتاي سبور، بتسهيل تسجيل بشكتاش العديد من الأهداف في المباراة، بحسب ما جاء بموقع " football365".

وقدم "فينسنت" لـ "بيلونج" وعدًا بالتوسط له للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، للانضمام إلى المنتخب الوطني، وبالفعل تقدم بشكتاش بخمسة أهداف مقابل لا شيء على هاتاي سبور.

وما دعم هذه الشكوك هو استدعاء المنتخب الكاميروني لـ "بيلونج" للانضمام له في شهر يونيو 2021، بينما أقيمت المباراة بين بشكتاش وهاتاي في مايو من نفس العام.

وتهدد هذا الحادثة أبوبكر فينسنت بالشطب النهائي في حال تم إدانته في التلاعب بالمباريات، وذلك وفقًا لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويأتي ذلك في ظل محاولة نادي النصر العودة للموسم الجديد بقوة قوة للموسم الجديد 2021-2022والذي ودع فيه المنافسة على كافة البطولات والألقاب مكتفيًا بلقب السوبر السعودي.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بتعاقد النصر رسميًا مع ڤينسنت أبو بكر، وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ بعد نهاية عقده مع نادي بشكتاش التركي.

اقرأ أيضًا:

" فينسنت أبوبكر " ينضم رسميًا إلى النصر

 

النصر
الاتحاد الدولي لكرة القدم
المنتخب الكاميروني
نادي بشكتاش التركي
فينسنت أبوبكر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذا المقطع عندي من زمان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا منها كلها

أخر الأخبار

البتال: حفظ الحقوق المالية للموظف في القطاعات المستهدفة بالتخصيص "فيديو"
البتال: حفظ الحقوق المالية للموظف في القطاعات المستهدفة بالتخصيص "فيديو"
منذ 7 دقائق 1291
بالفيديو.."الصائغ": المعلمون في برنامج التخصيص سيكونون على كادر وزارة التعليم
بالفيديو.."الصائغ": المعلمون في برنامج التخصيص سيكونون على كادر وزارة التعليم
منذ 15 دقيقة 1462
فينسنت أبوبكر مهدد بالشطب بسبب اتهامة بالتلاعب في المباريات
فينسنت أبوبكر مهدد بالشطب بسبب اتهامة بالتلاعب في المباريات
منذ 32 دقيقة 1869
بالفيديو .. مواطن يروي مأساة زوجته بعد فقدانها الحركة إثر عملية جراحية
بالفيديو .. مواطن يروي مأساة زوجته بعد فقدانها الحركة إثر عملية جراحية
منذ 35 دقيقة 1664
النمر: الرقم الانقباضي في قياس الضغط أهم من الانبساطي وعلاقته بالجلطات أقوى 
النمر: الرقم الانقباضي في قياس الضغط أهم من الانبساطي وعلاقته بالجلطات أقوى 
منذ 37 دقيقة 1680
عدنان جستنيه يودع قناة 24 الرياضية
عدنان جستنيه يودع قناة 24 الرياضية
منذ 58 دقيقة 2638
رايحه للدوام ولا تقهر الحاسدين !
رايحه للدوام ولا تقهر الحاسدين !
منذ ساعة 688
ألزم ما عليها من نفسها
ألزم ما عليها من نفسها
منذ ساعة 549
منصور البلوي عام 1413 هـ
منصور البلوي عام 1413 هـ
منذ ساعة 551
50 ألف ريال غرامة على مستشفى في الرياض إثر وفاة مواطنة بسبب الإهمال "فيديو"
50 ألف ريال غرامة على مستشفى في الرياض إثر وفاة مواطنة بسبب الإهمال "فيديو"
منذ ساعة 1855