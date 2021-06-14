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بالفيديو .. مواطن يروي مأساة زوجته بعد فقدانها الحركة إثر عملية جراحية

منذ 35 دقيقة
1664
بالفيديو .. مواطن يروي مأساة زوجته بعد فقدانها الحركة إثر عملية جراحية

علي القحطاني (صدى):
روى مواطن المأساة التي عاشتها زوجته بعد إجراء عملية جراحية فاشلة تسببت في فقدانها القدرة على الحركة.

وذكر "سمير مسكي" أن زوجته عانت من ديسك في الفقرتين الرابعة والخامسة، وهذا سبب لها ألم في قدمها اليمنى لكنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي، إذ كانت تتبرز وتتبول وتتحرك كما تريد.

وأضاف أن الأطباء شددوا على إجراء عملية جراحية لإزالة الضغط المسبب للديسك، وأجرت بالفعل العملية في إحدى المستشفيات، لكن زوجته لم تتحسن، وفقدت قدرتها على الحركة، والتبول والتبرز بشكل طبيعي، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

ولفت إلى أن الطبيب الذي أجرى لهم العملية أخبرهم بعد ذلك أن العملية فشلت وأن على زوجته أن تجري عملية أخرى لدي طبيب متخصص مخ وأعصاب وعمود فقري.

طبيب
عملية
سمير مسكي
الديسك
طبيب مخ وأعصاب

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذا المقطع عندي من زمان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا منها كلها

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