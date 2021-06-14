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لجنة الفن التشكيلي بثقافة الشمالية تعقد لقاءها الدوري

منذ 13 ساعة
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لجنة الفن التشكيلي بثقافة الشمالية تعقد لقاءها الدوري

سلطان الهوير (صدى):
عقدت لجنة الفن التشكيلي بثقافة وفنون منطقة الحدود الشمالية اللقاء الدوري للفنانين والفنانات التشكيليين في قاعة المجلس الثقافي بالجمعية.

حيث تحدث مسؤول لجنة الفن التشكيلي والخط العربي الاستاذ ادريس لافي عن الخطة المستقبلية لفعاليات ومناشط الفن التشكيلي والخط العربي والنحت.

بعدذلك تمت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير الفنون التشكيلية وإبجاد حراك فني مميز من خلال مشاركة واستقطاب الفنانين والفنانات التشكيليين والمواهب الفنية.

مؤكداً على طرح عدد من الورش الفنية وتجهيز المرسم في مقر الجمعية لاستقبال الفنانين والفنانات كل يوم أثنين وحضر اللقاء مجموعة من الفنانين والفنانات التشكيليين .

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا شك انها ناقصة عقل .. تفتي وتهذري بمالاتعرف ولا تدري ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذا المقطع عندي من زمان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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