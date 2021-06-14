منصور الرشيدي: علينا استثمار الدعم الكبير من القيادة وتحقيق تطلعات رؤيتنا الطموحة

ريم عبدالعزيز (صدى):
رفع مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات أ. منصور الرشيدي خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين والشريفين وولي عهده الأمين على كل مايُقدم للقطاع الصحي بالمملكة للقيام بخدمة المواطن والمقيم على أكمل وجه، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبمناسبة تكليفه مديراً لصحة محافظة القريات، رفع الرشيدي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف على توجيهاته وحرصه الواضح على تقديم خدمة صحية متميزة لجميع سكان المحافظة، مثمناً ثقة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بتكليفه مديراً لصحة القريات ومتطلعاً إلى تقديم كل مابوسعه مع جميع فرق العمل لتحقيق تطلعات القيادة أيدها الله وتطلعات سمو أمير المنطقة ومعالي الوزير.
وقال الرشيدي:" لقد وفرت الحكومة الرشيدة كل الدعم والتجهيزات والمنشآت التي تسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وعلينا استثمار هذا الدعم الكبير والعمل بروح الفريق لمحاربة جميع السلبيات الإدارية والفنية، وتعزيز جميع الإيجابيات وهي كثيرة ولله الحمد"، سائلاً المولى القدير أن يعينه على أداء هذه المهمة وأن يكون وجميع منسوبي صحة القريات بحجم الثقة والتطلعات.