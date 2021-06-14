تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
رايحه للدوام ولا تقهر الحاسدين !
منذ ساعة
755
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا شك انها ناقصة عقل .. تفتي وتهذري بمالاتعرف ولا تدري ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذا المقطع عندي من زمان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
أخر الأخبار
حفظ بلاغ رانيا يوسف ضد نزار الفارس بسبب عدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة
منذ 15 دقيقة
217
بالفيديو.. "الصائغ" يوضح الفترة الزمنية لتخصيص الفرص الاستثمارية
منذ 21 دقيقة
1480
البتال: حفظ الحقوق المالية للموظف في القطاعات المستهدفة بالتخصيص "فيديو"
منذ 28 دقيقة
1576
بالفيديو.."الصائغ": المعلمون في برنامج التخصيص سيكونون على كادر وزارة التعليم
منذ 36 دقيقة
1858
فينسنت أبوبكر مهدد بالشطب بسبب اتهامة بالتلاعب في المباريات
منذ 53 دقيقة
2356
بالفيديو .. مواطن يروي مأساة زوجته بعد فقدانها الحركة إثر عملية جراحية
منذ 57 دقيقة
1789
النمر: الرقم الانقباضي في قياس الضغط أهم من الانبساطي وعلاقته بالجلطات أقوى
منذ 59 دقيقة
1829
عدنان جستنيه يودع قناة 24 الرياضية
منذ ساعة
2905
رايحه للدوام ولا تقهر الحاسدين !
منذ ساعة
755
ألزم ما عليها من نفسها
منذ ساعة
628