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الله سلمه من الخيل
منذ ساعة
479
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التعليقات
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أحدث التعليقات
مغابش
الله يرحمه رحمه الابرار
شداد بن عاد
الله يبارك فيك
abdul
هذا ماكان عنده همّة، وإلا كان اسس له مملكة وسمّاها " المملكة الميزورامية التشانانية " نسبة الى الولاية والعائلة اللتان ينحدر ينحدر منهما .
عبدالله
لم يتجرأ للضرب بهذه الطريقة إلا لسبب
شمس الحقيقة
يمكن الرجال معه ظغط وماتحمل كلام زوجتة وطاح على الارض وأصيب أصابه طفيفة وزوجتة واقفة عنده محتارة ماتدري وش تسوي المفروص يعاقب اللي صور...
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