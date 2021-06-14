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ضبط 100 شخص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في مكة المكرمة

منذ 36 دقيقة
1476
ضبط 100 شخص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه تم ضبط 100 شخص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وأكد أن ذلك يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

يذكر أن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة نصت على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

ولفت إلى أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يُعاقب بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

مكة
كورونا
منطقة مكة المكرمة
الحجر الصحي

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
هذا ماكان عنده همّة، وإلا كان اسس له مملكة وسمّاها " المملكة الميزورامية التشانانية " نسبة الى الولاية والعائلة اللتان ينحدر ينحدر منهما .
عبدالله
لم يتجرأ للضرب بهذه الطريقة إلا لسبب
شمس الحقيقة
يمكن الرجال معه ظغط وماتحمل كلام زوجتة وطاح على الارض وأصيب أصابه طفيفة وزوجتة واقفة عنده محتارة ماتدري وش تسوي المفروص يعاقب اللي صور...
بلبل البحر
نعوذ بالله من الضلال عن صراط الله المستقيم
بلبل البحر
والده العضو الذهبي أحمد بغلف مات أثناء أداءه ماسك الحج رحمه الله تعالى وكان فعالا للخير

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