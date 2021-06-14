إعلامية كويتية: زيادة درجات الحرارة و الغبار بسبب صدام حسين

خالد الظفيري (صدى):
فتحت الإعلامية الكويتية سميرة عبدالله النار على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مشيرة إلى أنه المتسبب الرئيس في موجة الغبار التي تعرض لها الخليج العربي خلال الأيام الماضية.
وقالت "سميرة" في تغريدة لها على "تويتر": "زيادة درجات الحرارة والغبار هو أحد آثار جريمة بطل العرب المغوار صدام حسين".
وتابعت: "هذا الطقس بسبب تجفيف الأهوار ناهيك عن قتل الثروة النباتية والحيوانية والتلوث البيئي في منطقة جنوب العراق ويزعلون ليش نلعنه ألا لعنة الله على الظالمين".
وتعرضت بعض مناطق الخليج العربي خلال الفترة الماضية لموجة عنيفة من الغبار تسببت في تعطل الطرق وهى مستمرة حتى الآن.