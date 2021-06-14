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بالفيديو.. شجار في البرلمان الليبي بسبب وفد تركي

منذ 52 دقيقة
1702
بالفيديو.. شجار في البرلمان الليبي بسبب وفد تركي

طرابلس (صدى):
شهد مجلس النواب الليبي عراك بين بعض نوابه، وذلك بعدما وجه النائب "مصباح دومة" عدة انتقادات للوفد التركي الذي زار طرابلس مؤخراً.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد وصل إلى ليبيا يوم الجمعة الماضي، بدون ترتيبات أو إعلان عن الزيارة.

وترجع تفاصيل المشاجرة بين النواب عندما وصف "دومة" طريقة دخول "أكار" إلى ليبيا بأنها "إهانة للشعب الليبي"، خاصة وأن مراسم استقبال وزير الدفاع التركي تمت بحضور ضباط أتراك.

وطالب النائب باستدعاء المجلس الرئاسي لمساءلته عما فعله الوفد التركي، ووضع حدًا لهذه التصرفات المهينة للشعب الليبي وقواته.

واعترض نائب يدعى "عبدالوهاب" على الانتقادات التي وجهت "دومة" للوفد التركي، مما دفع الأخير للتأكيد بأن ليبيا ليست مستعمرة تابعة للاتراك، وانتهى المشهد بعراك بين عدد من النواب.

ليبيا
تركيا
وزير الدفاع التركي
مجلس النواب الليبي
خلوصي أكار

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
هذا ماكان عنده همّة، وإلا كان اسس له مملكة وسمّاها " المملكة الميزورامية التشانانية " نسبة الى الولاية والعائلة اللتان ينحدر ينحدر منهما .
عبدالله
لم يتجرأ للضرب بهذه الطريقة إلا لسبب
شمس الحقيقة
يمكن الرجال معه ظغط وماتحمل كلام زوجتة وطاح على الارض وأصيب أصابه طفيفة وزوجتة واقفة عنده محتارة ماتدري وش تسوي المفروص يعاقب اللي صور...
بلبل البحر
نعوذ بالله من الضلال عن صراط الله المستقيم
بلبل البحر
والده العضو الذهبي أحمد بغلف مات أثناء أداءه ماسك الحج رحمه الله تعالى وكان فعالا للخير

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