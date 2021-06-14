رونالدو: أشعر باطمئنان رغم غموض مستقبلي مع يوفنتوس 

وكالات (صدى):
أوضح البرتغالي كريستيانو رونالدو أن منتخب بلاده لا يخشى خسارة المزيد من اللاعبين بسبب عدوى فيروس كورونا، رغم مغادرة جواو كانسيلو معسكر اللاعبين قبل بداية مبارياتهم في كأس الأمم الأوروبية 2020.
وأشار رونالدو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة المجر: ”لا أعتقد أن هذا من العوامل المؤثرة، من المؤسف أن تكون نتيجة فحص جواو إيجابية لكن الجميع في الفريق بمأمن ولا نتحدث عن كورونا لأننا سئمنا جميعا من ذلك".
وحول أفضل هداف في تاريخ البرتغال، قال: "نعرف كيف نتعايش ونتعامل مع الأمر، إنه موقف محزن لكننا في حالة تركيز، بالنسبة للعديد من اللاعبين هذه أول بطولة أوروبا لهم ولا شيء سيهزنا، نحترم كل القواعد لكننا نركز في اللعب ولا نفكر في أي شيء آخر".
ولفت إلى أنه يشعر باطمئنان رغم أن مستقبله مع يوفنتوس يبقى غامضا بعد تقارير عن إمكانية رحيله قبل بداية الموسم القادم.
وذكر رونالدو: ”لعبت في أعلى المستويات خلال سنوات لذا لا يزعجني هذا على الإطلاق، لو كنت في سن 18 أو 19 عاما لربما قضيت ليالي دون نوم، لكنني أبلغ 36 عاما وأي شيء سيحدث بعد ذلك سيكون الأفضل لي سواء البقاء في يوفنتوس أو الانتقال“.