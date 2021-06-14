نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رونالدو: أشعر باطمئنان رغم غموض مستقبلي مع يوفنتوس 

منذ ساعة
1564
رونالدو: أشعر باطمئنان رغم غموض مستقبلي مع يوفنتوس 

وكالات (صدى):
أوضح البرتغالي كريستيانو رونالدو أن منتخب بلاده لا يخشى خسارة المزيد من اللاعبين بسبب عدوى فيروس كورونا، رغم مغادرة جواو كانسيلو معسكر اللاعبين قبل بداية مبارياتهم في كأس الأمم الأوروبية 2020.

وأشار رونالدو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة المجر: ”لا أعتقد أن هذا من العوامل المؤثرة، من المؤسف أن تكون نتيجة فحص جواو إيجابية لكن الجميع في الفريق بمأمن ولا نتحدث عن كورونا لأننا سئمنا جميعا من ذلك".

وحول أفضل هداف في تاريخ البرتغال، قال: "نعرف كيف نتعايش ونتعامل مع الأمر، إنه موقف محزن لكننا في حالة تركيز، بالنسبة للعديد من اللاعبين هذه أول بطولة أوروبا لهم ولا شيء سيهزنا، نحترم كل القواعد لكننا نركز في اللعب ولا نفكر في أي شيء آخر".

 

ولفت إلى أنه يشعر باطمئنان رغم أن مستقبله مع يوفنتوس يبقى غامضا بعد تقارير عن إمكانية رحيله قبل بداية الموسم القادم.

وذكر رونالدو: ”لعبت في أعلى المستويات خلال سنوات لذا لا يزعجني هذا على الإطلاق، لو كنت في سن 18 أو 19 عاما لربما قضيت ليالي دون نوم، لكنني أبلغ 36 عاما وأي شيء سيحدث بعد ذلك سيكون الأفضل لي سواء البقاء في يوفنتوس أو الانتقال“.

 

 

كريستيانو رونالدو
فيروس كورونا
اللاعبين
جواو كانسيلو
كأس الأمم الأوروبية 2020

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

abdul
هذا ماكان عنده همّة، وإلا كان اسس له مملكة وسمّاها " المملكة الميزورامية التشانانية " نسبة الى الولاية والعائلة اللتان ينحدر ينحدر منهما .
عبدالله
لم يتجرأ للضرب بهذه الطريقة إلا لسبب
شمس الحقيقة
يمكن الرجال معه ظغط وماتحمل كلام زوجتة وطاح على الارض وأصيب أصابه طفيفة وزوجتة واقفة عنده محتارة ماتدري وش تسوي المفروص يعاقب اللي صور...
بلبل البحر
نعوذ بالله من الضلال عن صراط الله المستقيم
بلبل البحر
والده العضو الذهبي أحمد بغلف مات أثناء أداءه ماسك الحج رحمه الله تعالى وكان فعالا للخير

أخر الأخبار

ضبط 100 شخص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في مكة المكرمة
ضبط 100 شخص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في مكة المكرمة
منذ 36 دقيقة 1473
ناويه تقول حكمة لكن ما مشت معها
ناويه تقول حكمة لكن ما مشت معها
منذ 43 دقيقة 498
اشعال النار عن طريق التلامس بالرمل
اشعال النار عن طريق التلامس بالرمل
منذ 44 دقيقة 658
الله سلمه من الخيل
الله سلمه من الخيل
منذ 44 دقيقة 393
بالفيديو.. شجار في البرلمان الليبي بسبب وفد تركي
بالفيديو.. شجار في البرلمان الليبي بسبب وفد تركي
منذ 52 دقيقة 1696
جمال عارف يدحض الشائعات عن انتقال ثلاثي الاتحاد :"كله طلع فاشوش"
جمال عارف يدحض الشائعات عن انتقال ثلاثي الاتحاد :"كله طلع فاشوش"
منذ 58 دقيقة 1893
رونالدو: أشعر باطمئنان رغم غموض مستقبلي مع يوفنتوس 
رونالدو: أشعر باطمئنان رغم غموض مستقبلي مع يوفنتوس 
منذ ساعة 1564
" الصحة " توضح الخطوات الواجب مراعاتها قبل الحمل
" الصحة " توضح الخطوات الواجب مراعاتها قبل الحمل
منذ ساعة 1922
" العنف الأسري " يتفاعل مع فتاة ووالدتها بعد تعرضهما للعنف والتهديد في نجران 
" العنف الأسري " يتفاعل مع فتاة ووالدتها بعد تعرضهما للعنف والتهديد في نجران 
منذ ساعة 2465
أوكرانية تتقدم بالزواج لأحد المشاهير
أوكرانية تتقدم بالزواج لأحد المشاهير
منذ ساعة 1370