نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. "الدكتور الجهني" يكشف تفاصيل العملية الدقيقة لإنقاذ حياة مريض كويتي

منذ 59 دقيقة
1730
بالفيديو .. "الدكتور الجهني" يكشف تفاصيل العملية الدقيقة لإنقاذ حياة مريض كويتي

يوسف الحميد (صدى):
كشف استشاري المخ والأعصاب، الدكتور هاني الجهني، تفاصيل العملية الجراحية التي تمكن من خلالها من إنقاذ حياة مريضًا كويتيًا كان يعاني من ورم بالمخ.

وكان البعض قد نصح المريض الكويتي بالتوجه للمستشفيات الأمريكية والأوروبية لإجراء العملية إلا أنه اختار المملكة، وتكللت بالفعل عمليته التي أجريت وسط بريدة بالنجاح، بمساعد عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، هاني الجهني.

وذكر "الجهني" أنه وجد أثناء إجراء العملية أن مكان الورم في منطقة بعيدة، كما أن وضعية المريض على سرير الجراحة لم تكن تساعده على إتمام العملية بشكل دقيق في ظل صعوبة تحريك جهاز الملاحة العصبية الذي تم استخدامه حينها.

وأكد أنه تغلب على هذه المعضلة، وجلس بوضعية معينة، وتمكن بالفعل من إتمام العملية بنجاح، وخرج المريض بصحة جيدة، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

وتابع :" أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، استقبلني في مكتبه الخاص، ووجه لي كلمة أحسست فيها بدفء الأب، حيث قال أنه لن يسمح لي بالخروج من القصيم، وهذا الكلمة لم تعكس نجاحي فقط، وإنما عكست أيضا نجاح جميع أطباء المملكة".

الجدير بالذكر أن "الجهني" ساهم في العام الماضي في إنقاذ حياة فتاة كويتية تعاني من صرع أثناء فترة ابتعاثه في فرنسا، حيث رفض الطبيب الفرنسي حينها إجراء العملية لها فتطوع "الجهني" بتحمل كامل المسؤولية عن العملية التي أنجزها في غضون 7 ساعات، وتكللت العملية بفضل الله بالنجاح.

 

أقرأ أيضا

بالصور.. جراح سعودي ينقذ كويتية بعد تخلي طبيبها الفرنسي عنها بسبب كورونا

 

 

القصيم
بريدة
فرنسا
طبيب
الأمير فيصل بن مشعل
الدكتور هاني الجهني

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

omar
مشكله كنا ندور على 2030 ورجعنا 1015
د محمد ماجد بخش
" إرهاب كولا " فعلا
الاميره الحربي
ا
د محمد ماجد بخش
درهم وقاية خير من قنطار علاج صافر: تمثل خطر حقيقي على البيئة البحرية في محيطنا البحري
4lovex2
مهايط وقله حياء يعنني شوفوني انا بطرانه وفسقانه

أخر الأخبار

" العنف الأسري " يتفاعل مع فتاة ووالدتها بعد تعرضهما للعنف والتهديد في نجران 
" العنف الأسري " يتفاعل مع فتاة ووالدتها بعد تعرضهما للعنف والتهديد في نجران 
منذ 11 ثانية 999
أوكرانية تتقدم بالزواج لأحد المشاهير
أوكرانية تتقدم بالزواج لأحد المشاهير
منذ 4 دقائق 183
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
منذ 5 دقائق 128
لقطات مرعبة وسط الجبال للحصول على العسل
لقطات مرعبة وسط الجبال للحصول على العسل
منذ 5 دقائق 139
خدمة " أولوية " وسيلة آمنة وسريعة لإعطاء اللقاح لكبار السن
خدمة " أولوية " وسيلة آمنة وسريعة لإعطاء اللقاح لكبار السن
منذ 8 دقائق 1215
الهلال يتواصل مع 3 شركات عالمية لإطلاق الهوية الجديدة 
الهلال يتواصل مع 3 شركات عالمية لإطلاق الهوية الجديدة 
منذ 18 دقيقة 1426
بالفيديو.. أمير جازان : جاري العمل على بناء أكبر ميناء في جازان
بالفيديو.. أمير جازان : جاري العمل على بناء أكبر ميناء في جازان
منذ 35 دقيقة 1515
ممرضة معصبه من الناس الحسوده
ممرضة معصبه من الناس الحسوده
منذ 54 دقيقة 562
فهود مترصدين للغزلان
فهود مترصدين للغزلان
منذ 54 دقيقة 511
امحق عملية انقاذ
امحق عملية انقاذ
منذ 54 دقيقة 447