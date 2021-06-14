تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
لاعب يسجل هدف عالمي من منتصف الملعب
منذ 22 دقيقة
296
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
حبظلم الاثول
الله يكسر عنقها زانيه عليها من الله ماتستحق من الاعدام شنقا حتى الموت
عبدالله
مطر الاسود نعم هذا هوالسؤال لكن اتوقع 240 نحلة وليس 240,000 لانه لوكان 240 ألف كان غطى الرجل كامل وزيادة
4lovex2
على حسب علمي اكتشفت أن هنالك فرق بين الفقير المحتاج حقيقياً للمعونة الاجتماعية و المتسول المزيف إلي يمثل أنه فقير ومحتاج فالفقير الحقيقي لايمد...
مو لازم
الحل بسيط. ان يتحول قطاع المرور وامن الطرق لجهاز يفرض النظام فرضاَ بقوة القانون وبقوة البدلة العسكرية بدلا من جهاز يطبق الغرامات والجزاءات على...
عبدالله
معقول في رجال ينضربون من زوجاتهم؟! لاخير في زوج تضربه زوجته
أخر الأخبار
أولى سفن معالجة التلوث النفطي تصل إلى المملكة "فيديو"
منذ 14 دقيقة
1225
الله يخلف على العرسان
منذ 22 دقيقة
395
لاعب يسجل هدف عالمي من منتصف الملعب
منذ 22 دقيقة
296
بيعدي من تحت الخيل وتوطاه
منذ 22 دقيقة
317
الأهلي المصري يرفض التخلي عن "بانون" بعد وصول الفريق إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا
منذ 31 دقيقة
434
"رينارد": سنسعى لتكرار الفوز على أوزبكستان مجددًا
منذ 35 دقيقة
1389
تمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين على إجراءات النقل الداخلي والخارجي
منذ 46 دقيقة
1645
البواردي:لا توجد جهة معينة مسؤولة عن العمالة المخالفة لتطبيقات التوصيل "فيديو"
منذ 55 دقيقة
1624
بالفيديو .. " الصحة " تجهز مستشفيين في منى وعرفات
منذ ساعة
1545
استشاري أمراض معدية: الإصابة بكورونا تعطي مناعة ضد العدوى لسنة على الأقل
منذ ساعة
1763