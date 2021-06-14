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"رينارد": سنسعى لتكرار الفوز على أوزبكستان مجددًا

منذ 13 دقيقة
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"رينارد": سنسعى لتكرار الفوز على أوزبكستان مجددًا

وكالات (صدى):
تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني "إيرڤي رينارد" عن الاستعدادات الأخضر لمواجهة منتخب أوزبكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال "رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "دائمًا ما تمتاز المباريات الأخيرة بأنها الأقوى في المجموعة، وندرك جيدًا قوة وصعوبة المواجهة على كلا المنتخبين، لذا نسعى أن نستمر فيما قدمناه طوال الجولات الماضية ونتوج ذلك بإكمال تأهلنا بصدارة المجموعة".

وأضاف: "نحترم المنتخب الأوزبكي كثيرًا، فقد كانت مواجهتنا الماضية في التصفيات صعبة، لكننا تمكنا من تحقيق هدفنا وسنسعى لتكرار الفوز عليهم مجددًا لتعزيز صدارتنا والتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية".

وفيما يتعلق بتأثير غياب الثنائي "سالم الدوسري وعبدالإله المالكي" قال: "سنفقد لاعبين مهمين بالنسبة لي على مستوى التشكيلة الأساسية ولكن لدينا لاعبون في انتظار هذه الفرصة فذلك جزء من كرة القدم، وبالنسبة لي كمدرب يجب علي أن أدير المباراة بكل ظروفها".

 

كأس العالم
الأخضر
المنتخب الوطني
منتخب أوزبكستان
إيرفي رينارد

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