تسرب محتمل في محطة تحتوي على مفاعلين نوويين بالصين

بكين (صدى):
أعلنت شركة فراماتوم التابعة لمجموعة "أو دي إف" الفرنسية، أن هناك "تسرباً" محتملاً في المنشأة التي تحتوي على مفاعلين فرنسيين بنتهما الشركة في الصين.
وأفادت بأن التسرب المحتمل حدث تحديدًا في محطة تايشان للطاقة النووية في جنوب الصين، مؤكدة أنها تراقب الوضع في المحطة.
وأضافت أن أحد المفاعلين في محطة تايشان للطاقة النووية عانى من زيادة في تركيز بعض الغازات الخاملة في نظام التبريد، فيما ذكرت الشركة المشغلة للمحطة أن المؤشرات البيئية بها عادية.
يذكر أن سلطات السلامة الصينية رفعت أيضاً الحد الأقصى للإشعاعات خارج الموقع من أجل تجنب الاضطرار لإغلاق المحطة.