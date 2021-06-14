نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تسرب محتمل في محطة تحتوي على مفاعلين نوويين بالصين

منذ ساعة
1557
تسرب محتمل في محطة تحتوي على مفاعلين نوويين بالصين

بكين (صدى):
أعلنت شركة فراماتوم التابعة لمجموعة "أو دي إف" الفرنسية، أن هناك "تسرباً" محتملاً في المنشأة التي تحتوي على مفاعلين فرنسيين بنتهما الشركة في الصين.

وأفادت بأن التسرب المحتمل حدث تحديدًا في محطة تايشان للطاقة النووية في جنوب الصين، مؤكدة أنها تراقب الوضع في المحطة.

وأضافت أن أحد المفاعلين في محطة تايشان للطاقة النووية عانى من زيادة في تركيز بعض الغازات الخاملة في نظام التبريد، فيما ذكرت الشركة المشغلة للمحطة أن المؤشرات البيئية بها عادية.

يذكر أن سلطات السلامة الصينية رفعت أيضاً الحد الأقصى للإشعاعات خارج الموقع من أجل تجنب الاضطرار لإغلاق المحطة.

الصين
مفاعل نووي
الطاقة النووية
شركة فراماتوم
محطة تايشان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مو لازم
الحل بسيط. ان يتحول قطاع المرور وامن الطرق لجهاز يفرض النظام فرضاَ بقوة القانون وبقوة البدلة العسكرية بدلا من جهاز يطبق الغرامات والجزاءات على...
عبدالله
معقول في رجال ينضربون من زوجاتهم؟! لاخير في زوج تضربه زوجته
عبدالله
معقول في رجال ينضربون من زوجاتهم؟!
واحد منصف
لكي لايقولون الحقيقة ان المراة ضربت الرجل على راسه وسقط مغشيا عليه يقولو احدهما ملقى على الارض لخلاف بينهما
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته ..

أخر الأخبار

لاعب يسجل هدف عالمي من منتصف الملعب
لاعب يسجل هدف عالمي من منتصف الملعب
منذ 14 ثانية 74
بيعدي من تحت الخيل وتوطاه
بيعدي من تحت الخيل وتوطاه
منذ 32 ثانية 82
الأهلي المصري يرفض التخلي عن "بانون" بعد وصول الفريق إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا
الأهلي المصري يرفض التخلي عن "بانون" بعد وصول الفريق إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا
منذ 9 دقائق 216
"رينارد": سنسعى لتكرار الفوز على أوزبكستان مجددًا
"رينارد": سنسعى لتكرار الفوز على أوزبكستان مجددًا
منذ 13 دقيقة 1160
تمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين على إجراءات النقل الداخلي والخارجي
تمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين على إجراءات النقل الداخلي والخارجي
منذ 23 دقيقة 1420
البواردي:لا توجد جهة معينة مسؤولة عن العمالة المخالفة لتطبيقات التوصيل "فيديو"
البواردي:لا توجد جهة معينة مسؤولة عن العمالة المخالفة لتطبيقات التوصيل "فيديو"
منذ 33 دقيقة 1539
بالفيديو .. " الصحة " تجهز مستشفيين في منى وعرفات
بالفيديو .. " الصحة " تجهز مستشفيين في منى وعرفات
منذ 41 دقيقة 1501
استشاري أمراض معدية: الإصابة بكورونا تعطي مناعة ضد العدوى لسنة على الأقل
استشاري أمراض معدية: الإصابة بكورونا تعطي مناعة ضد العدوى لسنة على الأقل
منذ 47 دقيقة 1653
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 3 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 3 مناطق
منذ 48 دقيقة 1421
استشاري: الصيام المتقطع أفضل الحميات الغذائية لإنقاص الوزن
استشاري: الصيام المتقطع أفضل الحميات الغذائية لإنقاص الوزن
منذ 51 دقيقة 1354