معلمة تركل طالب وتسقطه أرضاً

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التعليقات
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أحدث التعليقات
4lovex2
هذا حقير متغطرس من انشهر بلعبة كوره القدم القذرة زمان وهو شايف نفيسته يحمد ربه الصحفي انه ماجته نطحه على صدره هههههههههه😹
الرياض غبار
مصدق انت يا ابو عمار
4lovex2
فيه غموض هنا همم؟🤔
4lovex2
حتى الأرقام المجانية صارت برسوم 😂🤭 الخوف يجي يومٍ ونلقى دورات المياه عليها ضرائب ورسوم 🤣😹 وندق ريوس للبيت
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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