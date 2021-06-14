بالفيديو.. غضب زين الدين زيدان على صحفي بعد سؤاله عن رسالة وداع ريال مدريد

وكالات (صدى):
غضب المدرب السابق لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان، من أحد الصحفيين بسبب سؤاله عن رسالته الوداعية للنادي الملكي عقب تقديمه استقالته كمدرب للفريق.
وظهر "زيدان" بالفيديو أثناء تواجده مع عائلته لمشاهدة مباراة "رايو فاليكانو" ضد "جيرونا" وذلك من أجل دعم ابنه الحارس لوكا زيدان.
وتوجه "الصحفي" بالسؤال لـ "زيدان" قائلاً: "هل اعتمدت إظهار ريال مدريد مخطئَا في رسالتك الوداعية؟"، ورد "زيدان" غاضبًا: "هل ستستمر في طرح نفس الأسئلة السخيفة وفي فعل نفس الهراء؟".
ورد الصحفي على غضب "زيدان" قائلاً: "لا.. أنا أسأل فقط عن الرسالة"، ورد مدرب ريال مدريد السابق: "أنت تطرح نفس الأسئلة الغبية كما كان من قبل.. ما تفعله مخز.. وظيفتك وصمة عار، انا أعرفك وأنت تعرفني نفس الشيء يحدث دائمًا".
ويأتي ذلك بعد الجدل المثار حول توجيه زين الدين زيدان رسالة وداعية لجماهير ريال مدريد شرح خلالها أسباب استقالته، وحمل إدارة النادي المسؤولية من خلال غياب الدعم والثقة في فترة من الموسم.