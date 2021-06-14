إنتغرال تطلق في صيف 2021 مجموعة مختارة من أفضل الأفلام والبرامج على "جوّي TV"

الرياض (صدى):
اطلقت إنتغرال الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاقها مجموعة جديدة من البرامج المنوّعة والحصرية لصيف 2021 على منصّتها الترفيهية "جوّي TV" التي تتقدّم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت (OTT)، وتستهلها بأفلام ومسلسلات مشوقة تعرض خلال شهر يونيو وتلبي كل متطلبات وتفضيلات المشاهدين من جميع الفئات.
وتتضمن البرامج عروضاً حصرية تبث للمرة الأولى، أبرزها مسلسل “داون تاون”، وهو دراما اجتماعية معاصرة بقالب تشويقي تنقل قصصاً متنوعة من قلب العاصمة اللبنانية بيروت. كما ستعرض الدراما الخليجية “يا بعده”، ومسلسل الرسوم المتحركة “الرحلة”، بالإضافة إلى العديد من الأفلام المصرية الجديدة مثل “حملة فرعون” و“آخر ديك في مصر” و “بني آدم".
علاوة على ذلك، ستنقل "جوّي TV" من الشبكات العالمية، العديد من البرامج مثل “Married at first sight” الذي تبثه شبكة FOX+، إضافة إلى المواسم الثمانية من مسلسل “24”، والأجزاء الأربعة من أفلام "Die Hard" الشهيرة. وستنقل من StarzPlay أيضاً المسلسل الدرامي "Magnum Pi". كما ستطلق "جوّي TV" خيارات عديدة من أفلام TVOD الجديدة التي ستكون متاحة ابتداءً من يونيو، أبرزها "Jungleland" و "Colors of Love"و "Blast Beat"و "Long Weekend"و "Seized".
والآن، بات بمقدور مشتركي "جوّي TV" الاستمتاع بمحتوى discovery+ الحصري مباشرة في أي وقت وعبر أي جهاز، والاستفادة من الميزات العديدة للمنصة التي تعزز تجربة المشاهدة. يمكن لمشتركي "جوّي TV" الحاليين والجدد الحصول على تطبيق discovery+ كقيمة إضافية للخدمات التي تقدم لهم حالياً.
وتؤكد العروض التي تقدمها إنتغرال خلال الموسم الحالي، التزامها المستمر وجهودها الحثيثة لتقديم تجربة ترفيهية متنوعة وعالية الجودة لجمهورها في جميع أنحاء المنطقة، وجاءت بالتزامن مع توسعها الجغرافي وخططها لتصبح المزود الأول لمحتوى OTT في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر أن منصة "جوّي TV" توفر للمشاهد عروضاً ترفيهية بتقنيات عرض عالية الدقة ذات مستوى عالمي، تناسب الأسرة العربية التي تستطيع الوصول إلى كافة البرامج من خلال الجوّال والأجهزة الذكية والعديد من أجهزة التلفاز الذكي. كما توفر للمشاهد أكثر من 25,000 عرض باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الخاصة، بما في ذلك ميزة العودة إلى الأفلام ومشاهدة البرامج المباشرة، وبالتالي تمكين المشاهدين من الاستمتاع بالحلقات التي تم بثها مسبقاً في أي وقت.