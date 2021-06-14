بالصور .. وفاة رب أكبر أسرة بالعالم تزوج 39 امرأة ولديه 94 ابن وابنة

نيودلهي (صدى):
توفي "زيونا تشانا" الذي يعد رب أكبر أسرة في العالم، بعدما تزوج 39 امرأة وأنجب منهن 94 طفل وطفلة.
وتولى الراحل منصب رئيس طائفة دينية في الهند، وتوفي عن عمر ناهز 76 عاما في ولاية ميزورام الهندية.
وكان "تشانا" يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وتدهورت حالته الصحية أثناء وجوده في منزله بقريته "باكتاونغ تلانغنام".
وتم نقله إلى المستشفى مساء الأحد ، حيث أعلن وفاته لدى وصوله، فيما سلطت تقارير محلية الضوء على حياته عقب وفاته.
وذكرت أنه يحمل "الرقم القياسي العالمي" لهذه العائلة الكبيرة التي يبلغ عددها ما يصل إلى 169 فردًا، إلا أنه من غير الواضح ما هو الرقم القياسي العالمي.
الجدير بالذكر أن الأسرة كانت تعيش في منزل مكون من 4 طوابق به 100 غرفة، مؤكدة أن زوجاته يتشاركن في عنبر للنوم بالقرب من غرفة نوم تشانا الخاصة.