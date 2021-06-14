نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور .. وفاة رب أكبر أسرة بالعالم تزوج 39 امرأة ولديه 94 ابن وابنة

منذ 39 دقيقة
524
بالصور .. وفاة رب أكبر أسرة بالعالم تزوج 39 امرأة ولديه 94 ابن وابنة

نيودلهي (صدى):
توفي "زيونا تشانا" الذي يعد رب أكبر أسرة في العالم، بعدما تزوج 39 امرأة وأنجب منهن 94 طفل وطفلة.

وتولى الراحل منصب رئيس طائفة دينية في الهند، وتوفي عن عمر ناهز 76 عاما في ولاية ميزورام الهندية.

وكان "تشانا" يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وتدهورت حالته الصحية أثناء وجوده في منزله بقريته "باكتاونغ تلانغنام".

وتم نقله إلى المستشفى مساء الأحد ، حيث أعلن وفاته لدى وصوله، فيما سلطت تقارير محلية الضوء على حياته عقب وفاته.

وذكرت أنه يحمل "الرقم القياسي العالمي" لهذه العائلة الكبيرة التي يبلغ عددها ما يصل إلى 169 فردًا، إلا أنه من غير الواضح ما هو الرقم القياسي العالمي.

الجدير بالذكر أن الأسرة كانت تعيش في منزل مكون من 4 طوابق به 100 غرفة، مؤكدة أن زوجاته يتشاركن في عنبر للنوم بالقرب من غرفة نوم تشانا الخاصة.

 

مرض السكري
الهند
الرقم القياسي العالمي
زيونا تشانا
أكبر أسرة في العالم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

4lovex2
هذا حقير متغطرس من انشهر بلعبة كوره القدم القذرة زمان وهو شايف نفيسته يحمد ربه الصحفي انه ماجته نطحه على صدره هههههههههه😹
الرياض غبار
مصدق انت يا ابو عمار
4lovex2
فيه غموض هنا همم؟🤔
4lovex2
حتى الأرقام المجانية صارت برسوم 😂🤭 الخوف يجي يومٍ ونلقى دورات المياه عليها ضرائب ورسوم 🤣😹 وندق ريوس للبيت
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

اعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية برئاسة السويسري "نافارو"
اعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية برئاسة السويسري "نافارو"
منذ 4 دقائق 1132
تسرب محتمل في محطة تحتوي على مفاعلين نوويين بالصين
تسرب محتمل في محطة تحتوي على مفاعلين نوويين بالصين
منذ 5 دقائق 1117
"الشؤون الإسلامية" بالرياض: أنهينا إجراءات تعيين 245 موظفة
"الشؤون الإسلامية" بالرياض: أنهينا إجراءات تعيين 245 موظفة
منذ 11 دقيقة 1261
بالفيديو.. غضب زين الدين زيدان على صحفي بعد سؤاله عن رسالة وداع ريال مدريد
بالفيديو.. غضب زين الدين زيدان على صحفي بعد سؤاله عن رسالة وداع ريال مدريد
منذ 18 دقيقة 1442
فتاتين ينجوان من موت محقق بعد احتراق تاكسي
فتاتين ينجوان من موت محقق بعد احتراق تاكسي
منذ 23 دقيقة 306
معلمة تركل طالب وتسقطه أرضاً
معلمة تركل طالب وتسقطه أرضاً
منذ 24 دقيقة 276
امرأة تنجو من عجل ضائع
امرأة تنجو من عجل ضائع
منذ 25 دقيقة 246
بالصور .. وفاة رب أكبر أسرة بالعالم تزوج 39 امرأة ولديه 94 ابن وابنة
بالصور .. وفاة رب أكبر أسرة بالعالم تزوج 39 امرأة ولديه 94 ابن وابنة
منذ 39 دقيقة 524
ضبط مواطن ومواطنة بعد ظهور أحدهما مصاب وملقى على الأرض في جدة "فيديو"
ضبط مواطن ومواطنة بعد ظهور أحدهما مصاب وملقى على الأرض في جدة "فيديو"
منذ 43 دقيقة 2335
بالفيديو.. حادث سيارة يفضح تهريب الحوثيون للمخدرات في صعدة
بالفيديو.. حادث سيارة يفضح تهريب الحوثيون للمخدرات في صعدة
منذ 49 دقيقة 1795